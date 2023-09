„Verdammt geil“, aber Hunger auf mehr

Mit seiner Rückkehr zu seinem Heimatverein erfüllte sich Christoph Zach im Spätherbst seiner Karriere einen Herzenswunsch: „Ich wollte immer gemeinsam mit meinem Bruder auf dem Platz stehen. Dass das jetzt sogar bei Bad Vöslau der Fall ist, ist für mich emotional etwas ganz Besonderes.“ Seit 2015 spielte Zach in der 1. und 2. Klasse, das Landesliga-Comeback war für ihn ein gewisses „ich wills jetzt nochmals wissen und es mir und anderen beweisen“.

Hinter den jungen Kollegen in der Innenverteidigung blieb Zach zu Beginn die Ersatzspieler-Rolle, beim 2:1 über Langenlebarn stand er dann doch in der Startformation. Und wurde auch gleich geprüft: „Eigentlich ging es mir ganz gut — bis zum Ausschluss von Georg Sevcik. Die Abwehrschlacht mit einem gefühlten Ballbesitz von 90:10 war für meine alten Knochen doch recht anstrengend und heute zwickt es an der einen oder anderen Stelle“, so Zach augenzwinkernd.

Vom Titelkampf will der frischgebackene Tabellenführer allerdings dennoch nichts hören: „Die Auslosung samt den drei Heimspielen hat uns in die Karten gespielt. Klar, die aktuelle Tabellensituation ist ohne Frage verdammt geil, aber wir denken von Spiel zu Spiel und dann sehen wir dann was rauskommt. Aber wir haben jetzt natürlich Blut geleckt und sind hungrig nach mehr.“