Verletzungsteufel tobt sich in Bad Vöslau aus

Der ASK Bad Vöslau gegen die Kollegen aus dem Nachbarbezirk Mödling – ein „Lieblingsgegner“ sieht anders aus. Denn wieder konnten die Vöslauer gegen den ASV Vösendorf nicht voll punkten, 3:4 der Endstand aus blau-gelber Sicht. Seit dem 9. November 2019 wartet Bad Vöslau auf einen „Dreier“ gegen Vösendorf. Doch diese Unserie ist nicht das, was Obmann Behrooz Khiaban im Magen liegt. Der Verletzungsteufel hat pünktlich zum Saisonstart richtig zu Wüten begonnen beim ASK. So zog sich Benjamin Mareich im beruflichen Umfeld eine Muskelverletzung zu, er droht mehrere Wochen auszufallen. Bei Niels Buurman war nach nur einer Viertelstunde Schluss, sein bereits in der Vergangenheit verletztes und operiertes Knie macht wieder Probleme. Auch Mathias Gottlieber stand am Wochenende nicht zur Verfügung, hinter steht in den nächsten Wochen ein Fragezeichen. Ebenso bei Georg Sevcik, auch ihn plagen Knie-Probleme.

Trotz der Niederlage bleibt die Mannschaft zuversichtlich. Behrooz Khiaban, ASK Bad Vöslau-Obmann

Die Verletztenliste hat aber auch (kleine) Lichtblicke als Folge: So lieferte Luca Knezevic (17) eine echte Talentprobe ab. Ausgerechnet jetzt kommt es zum Showdown zweier Abstiegskandidaten – Bad Vöslau empfängt Katzelsdorf. „Sie haben viel Qualität, haben im Winter noch einmal ordentlich nachgelegt. Christopher Drazan ist bei ihnen das Um und Auf, wir werden unser Bestes versuchen, ihn aus dem Spiel zu nehmen“, grübelt Khiaban.