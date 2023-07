Vize-Weltmeister mit den Notars-Kollegen

In der regionalen Kicker-Szene ist Manuel Cimbaro als routinierten Defensivmann des ASK Bad Vöslau bekannt — im „echten“ Leben ist der 29-Jährige als Notariatskandidat im Notariat Perchtoldsdorf tätig. In der vergangenen Woche trafen sein Hobby und sein Beruf auf dem grünen Rasen zusammen. Cimbaro war nämlich Teil einer Auswahl, die Österreich bei der Notars-WM in Bilbao vertrat.

„Gleich an meinem ersten Arbeitstag im Notariat Perchtoldsdorf lag das Anmeldeformular für den FC Notariat auf meinem Tisch. Um diesem Verein beitreten zu können muss man kein vollständig ausgebildeter Notar, sondern zumindest Berufsanwärter sein“, gibt Cimbaro Einblick. Seit Jahrzehnten finden jährlich Europameisterschaften zwischen den Notars-Nationalmannschaften statt, welche in den unterschiedlichen europäischen Ländern ausgetragen werden. Aufgrund der Nachfrage einiger Länder aus Südamerika konnte dieses Jahr erstmalig eine Weltmeisterschaft organisiert werden.

„Die Weltmeisterschaft in Bilbao war von den Gastgebern bis ins letzte Detail sehr gut und professionell organisiert. Die Gastfreundschaft zeigte sich auch insbesondere bei der Wahl der Hotels und der Gestaltung der abendlichen Veranstaltungen“, schildert Cimbaro. Sämtliche Spiele durften die kickenden Juristen im Trainingszentrum vom AC Bilbao bestreiten und wurden dort nicht nur gastronomisch sondern auch medizinisch bestens versorgt. „Mein persönliches Highlight war jedenfalls das Finale im Stadion San Mames bestreiten zu dürfen. Das Gefühl auf diesem Rasen zu laufen auf dem üblicherweise die weltbesten Spieler mit ihrer Leistung überzeugen war unbeschreiblich und wird mir immer in Erinnerung bleiben“, so der 29-Jährige.

Die österreichischen Notare wurden zur Überraschungs-Story des Turniers. Nach einer starken Gruppenphase standen Cimbaro und Co. im Finale Italien gegenüber, die aber im Elferschießen die Oberhand behielten. Und auch, wenn unmittelbar danach der Schmerz darüber groß war, geht der Blick schon nach vorne: „Wir können die EM im nächsten Jahr kaum erwarten“, schmunzelt Manuel Cimbaro.