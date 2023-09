Das ist der neue Ebreichsdorf-Trainer

Am Montagabend leitete der neue Trainer schon das Training, da kursierten Gerüchte um Djuricin, Ristic und Co. bereits. Geworden ist es aber Robert Serdar (53), das Trainerteam aus Stephan Kasmader und Stefan Knotzer bleibt. „Er kennt die Mannschaft, das war uns wichtig — er war immer mal wieder am Platz zuschauen, hat einige Spieler wie Nikola Zivotic und Stefan Jonovic bei der Austria trainiert. Wir wollten jemanden, der schon eine gewisse Vorkenntnis von der Mannschaft mitbringt“, skizziert Präsident Wolfgang Martinschitz den Hintergrund der Entscheidung.

Die Erwartungshaltung an den neuen Trainer ist klar: „Wir wollen aus den verbleibenden sieben Spielen mehr Punkte machen als aus den bisherigen sechs“, so Martinschitz.