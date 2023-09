Derby gegen alte Bekannte

Das 2:2 gegen Klosterneuburg passt zum durchwachsenen Saisonstart des ASK Ebreichsdorf. Dass die Truppe von Christopher Maucha zumindest mit einem Punkt aus dem Aufsteigerduell heimfahren konnte, war vor allem Tormann Kevin Pendl zu verdanken, der mit seinen Paraden das Remis festhielt. Dafür gab es vom Coach auch ein Sonderlob.

„Es ist nicht leicht über seine eigene Leistung zu sprechen, wenn es gerade nicht gut läuft. Es freut einen selbst natürlich, wenn man der Mannschaft mit einer guten Leistung helfen kann. Für einen Tormann eine hundertprozentige Torchance zu verhindern ist wie für einen Stürmer ein Tor zu erzielen. Doch so richtig hätte ich mich nur darüber freuen können, wenn wir gewonnen hätten“, stellt sich Pendl selbst bescheiden ganz in den Dienst der Mannschaft.

Jetzt kommt mit Mannersdorf ein Duell gegen den Lokalrivalen. Der Absteiger aus der 1. Landesliga ist zwar schon im Bezirk Bruck, dennoch braucht es für die Anreise aus Ebreichsdorf nur wenige Autominuten — vergleichbar mit dem Bezirks-internen Weg nach Bad Vöslau. „Gegen Mannersdorf muss eine Steigerung her“, geben Trainer Maucha und Tormann Pendl die Marschrichtung für das Duell vor. „Von mir aus kann es ein Sieg ohne Top-Save von mir sein“, schmunzelt Pendl, der auf drei Punkte aus ist. Für ihn wird es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, hatte er doch selbst drei Jahre beim ASK Mannersdorf gespielt, den Meistertitel in der 2. Landesliga Ost bei den Grün-Weißen gefeiert. „Es ist immer etwas Besonderes gegen seinen Ex-Verein zu spielen. Vor allem weil ich dort eine sehr erfolgreiche Zeit hatte. Doch am Freitag zählt das alles nichts und wir werden alles tun um zu gewinnen“, erklärt Pendl.

In den letzten 15 Jahren gab's diese Partie nur in der Vorbereitung — zwei Siege, zwei Niederlagen, so die Ausbeute aus Ebreichsdorfer Sicht.