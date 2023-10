Drei Jahre spielte Mario Juric für den SC Brunn/Gebirge, ehe er dem Ruf des ASK Ebreichsdorf folgte. Nach einem Meistertitel und der Torschützenkrone trifft er jetzt wieder auf seine alte sportliche Heimat. „Ich habe die Jungs schon vermisst, freu mich sehr auf das Wiedersehen mit den Spielern und dem Trainer. Ich hatte drei schöne Jahre hier in Brunn“, so Juric. Wenn er am Freitag zum Match fährt wird es das erste Mal sein, dass er den Brunner Sportplatz betritt, seit er ihn als Spieler verlassen hat. „Ich habe es leider nie geschafft, dass ich mir ein Spieler von Brunn anschaue, da sich unsere Termine immer überschnitten haben.“ Die NÖN bat Juric natürlich um einen Tipp, wie die Partie ausgehen würde. Juric grübelte kurz: „3:1, wir gewinnen!“ Nachfrage: Mit einem Juric-Doppelpack? „Das wäre natürlich schön“, lacht der Stürmer.

Es wäre ein Erfolgserlebnis, das die Ebreichsdorfer ganz dringend brauchen würden. Denn die wilde Achterbahnfahrt seit dem Aufstieg kostete Christopher „Skinny“ Maucha den Job und ließ die Titelchancen radikal schrumpfen. „Wir wollen im Herbst noch so viele Punkte wie möglich machen, um dann im Frühjahr voll angreifen zu können. Wir wollen Ebreichsdorf wieder an die Tabellenspitze führen“, so Juric.