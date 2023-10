Juric traf und jubelte nicht

Drei Jahre ging Mario Juric für den SC Brunn/Gebirge auf Torjagd, ehe er seine Zelte eine Etage tiefer beim ASK Ebreichsdorf aufschlug. Am Freitagabend kehrte Juric an seine alte Wirkungsstätte zurück — erstmals als Gegner, erstmals überhaupt seit seinem Wechsel. „Es ist sich leider aufgrund der Überschneidungen bei den Spielen sonst nie ausgegangen“, so Juric. Und natürlich kam es, wie es kommen musste und es wurde wieder einmal eine Geschichte geschrieben, die nur der Fußball schreibt — Juric traf gegen seinen Ex-Verein, der noch immer einen großen Platz in seinem Herzen hatte. Deswegen verzichtete der Stürmer auch auf einen anschließenden Torjubel.