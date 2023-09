Schuss ins Knie

Es war nicht der Abend des ASK Ebreichsdorf. Zwei kapitale „Böcke“ bereiteten den Gästen aus Wolkersdorf den Weg zu drei Punkten vor. Besonders das zweite Tor war aus dem Kuriositätenkabinett. Ein völliges Blackout in der Ebreichsdorfer Hintermannschaft öffnete Wolkersdorfs Christian Stanic die Tür zur Vorentscheidung. Und im Zuge der Reklamationen im Anschluss erhielt dann Trainer Christopher Maucha auch noch eine rote Karte, sitzt zumindest diese Woche gesperrt nur auf der Tribüne. „Im Spiel hatte ich eine andere Wahrnehmung der Situation, nach der Video-Analyse muss ich eingestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe und meine Kritik am Schiedsrichter überzogen war“, so Coach Maucha.

Für die Ebreichsdorfer war die Pleite gegen Wolkersdorf die Fortsetzung einer schwierigen Rückkehr in die 2. Landesliga Ost. „Die Liga hat sich enorm weiterentwickelt, da läuft brutal viel Qualität herum. Wir haben aktuell ein mentales Problem, schaffen es nicht, unsere Stärken aufs Feld zu bringen und machen uns durch vermeidbare Fehler das Leben selbst schwer“, so Maucha.

Auch der Ausfall von Nikola Zivotic war gegen Wolkersdorf nicht zu verkraften. „Ihn konnten wir in dieser Phase einfach nicht ersetzen“, so Maucha.