Wiedersehen mit der „Ex“

10 Jahre lang trug Stephan Kasmader die Dress des SC Wolkersdorf. „Ich weiß nicht, ob ich deswegen auch schon Legendenstatus habe“, lacht der 36-Jährige. „Ich würde mich eher als langjähriges Puzzleteil eines großen Ganzen bezeichnen“, bleibt der Wolkersdorfer Ex-Kapitän bescheiden. Am Freitag steht er seinem Herzensverein zum ersten Mal als Gegner gegenüber. Denn seit Sommer ist er als Co-Trainer beim ASK Ebreichsdorf tätig. „Normalerweise telefoniere ich immer am Montag mit ein paar Wolkersdorf-Spielern. Aber anscheinend haben sie Redeverbot bekommen, weil bis jetzt hat mich noch keine angerufen“, vermutet Kasmader, dass sich die „alte Heimat“ nicht in die Karten blicken will.

Er blickt auf ein schönes Jahrzehnt auf der Sportanlage „In Wiesen“. „In meiner letzten Saison konnte ich aufgrund von meiner Verletzung nicht mehr allzu viel beitragen, dass die Burschen so erfolgreich waren und am Ende Vizemeister wurden. Ich hatte eine schöne, prägende Zeit hier, die mich auch zu dem gemacht hat, der ich heute bin“, bilanziert Kasmader. Und weil die Zeit in Wolkersdorf so schön war, war der Schritt im Sommer zu Ebreichsdorf umso schwerer. „Da war jede Menge Wehmut dabei!“, verrät Kasmader. Allerdings war die schnell weg, denn auch in Ebreichsdorf fühlt er sich schnell wie zu Hause. „Ein topgeführter Verein, vom Zeugwart über die Mannschaft und die Funktionäre bis hin zum Trainerteam“, so Kasmader.

Die Stimmung mit Cheftrainer Christopher Maucha: „Wir kannten uns vorher nicht, ich rechne es ihm aber hoch an, dass er dieses Risiko eingegangen ist.“ Kasmader genießt aktuell die Lehrzeit unter Maucha: „Mittelfristig möchte ich aber schon eines Tages die Herausforderung als Cheftrainer suchen.“