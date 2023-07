Die Corona-Pandemie hielt gerade das ganze Land in Atem. Die Wirtschaft rasselte in den Keller, das gesellschaftliche Leben kam durch die Lockdowns zum Stillstand. Dann ließ Ebreichsdorf auch noch eine sportliche Bombe platzen. Der amtierende Regionalliga-Meister zog sich aus der Meisterschaft zurück. Präsident Wolfgang Martinschitz, der mit seiner Firma Ineltro als Hauptsponsor agiert, argumentierte das so, dass er seine Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken wolle, nur um dann weiter Geld in den Fußballverein zu stecken. Womit Ebreichsdorf den Platz der damaligen 1b in der Gebietsliga einnahm, Glanz und Glorie aus historischen Cup-Sensationen und den Meistertitel in der Regionalliga hinter sich ließ. Statt der dritthöchsten Spielklasse war die Sechstklassigkeit angesagt.

Etwas mehr als drei Jahre ist das her. Eine Enttäuschung, weil Katzelsdorf in der Vorsaison den Titel holte, und der nunmehrige Meistertitel in der Gebietsliga, später, ist der ASK wieder dick auf der fußballerischen Landkarte unterstrichen. Mit einem Punkterekord holten die Ebreichsdorfer den Meistertitel. Gespickt mit Spielern wie Nikola Zivotic, Miodrag Vukajlovic oder Marco Anderst, welche für die Gebietsliga einfach zu gut sind.

Mit Oliver Mohr, Patrick Haas und Markus Pavic holte Trainer Skinny Maucha auch noch drei namhafte Neuzugänge für den Aufsteiger. Die Kritik an den Ebreichsdorfern ebbte nach dem Regionalliga-Aus und dem jüngsten Gebietsliga-Erfolg nie so wirklich ab. Kritik, die von Martinschitz völlig abprallt. „Wir gehen unseren Weg, wir schauen nur auf uns. Aber egal was wir machen, es ist immer schlecht“, schießt Martinschitz einen Giftpfeil zurück.

Die große Frage: Wohin führt der Ebreichsdorfer Weg? „Wir wollen in der 2. Landesliga Ost sicher vorne mitspielen, sonst machen wir so eine Mannschaft nicht“, stellt Martinschitz klar. Ein Durchmarsch in die Regionalliga ist für den Verein aber laut Martinschitz „überhaupt kein Thema“. In der fünfthöchsten Spielklasse blickt der „Präsi“ einer viel ausgeglicheneren Liga entgegen, erwartet dort härtere Konkurrenz als zuletzt. Dennoch: Spätestens nach den Neuzugängen ist Ebreichsdorf auch eine Etage höher wohl der Titelkandidat schlechthin. „Wir werden alles dafür tun, dass wir vorne mitspielen. Die 1. Landesliga wäre schon super“, gibt Martinschitz Einblicke, wo er seinen ASK langfristig sieht.