Aus Florida in den Abstiegskampf

Saisondebüt Mitte Mai – für einen alten Bekannten. Bei der 0:3-Niederlage gegen Wolkersdorf zog Eggendorf-Trainer Alexander Jank bei der Aufstellung seinen Joker: Manuel Schwarz. Der wendige Torjäger war zu Eggendorfs Glanzzeiten ein Mann für die wichtigen Treffer, wurde in der Saison 2018/2019 sogar Torschützenkönig in der 2. Landesliga Ost. Mittlerweile studiert er im Master an der Nova Southeastern University im Bundesstaat Florida, aktuell hat er Sommerferien. Die verbringt er zu Hause in Kottingbrunn und in seiner sportlichen Heimat, dem ASK Eggendorf. Von Florida in den Abstiegskampf – für Schwarz hielt sich der Überraschungseffekt in Grenzen. „Ich habe natürlich mitverfolgt, wie sich die Liga entwickelt hat und welche Ergebnisse Eggendorf hatte. Ich fühle mich zu diesem Verein sehr verbunden, der Kontakt ist nie abgerissen“, schildert der 24-Jährige.

Klassenerhalt als oberste Priorität

Körperlich ist Schwarz in einem guten Zustand – vor den Sommerferien absolvierte er nämlich bei den „Sharks“ das Off Season-Programm, vom Grundprinzip her ähnlich der Wintervorbereitung. „Leider gibt es nur im Herbst Meisterschaftsspiele, allerdings ist das Programm das ganze Jahr höchstprofessionell und darauf ausgerichtet, im August in absoluter Top-Form einzusteigen“, verrät Schwarz. Das Ziel mit Eggendorf ist klar – Spielpraxis sammeln und am allerwichtigsten: „Der Klassenerhalt hat oberste Priorität, den wollen wir unbedingt schaffen.“

Trainer Alexander Jank möchte seinem „Neuzugang“ allerdings den Druck abnehmen: „Wir freuen uns extrem, dass er bei uns ist, dürfen aber von Manuel keine Wunderdinge erwarten. Es braucht alle Spieler, damit wir unser Ziel erreichen.“