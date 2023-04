Klare Sache schon zur Pause

Werbung

Nach der Pleite gegen Schlusslicht Breitenau wollte Eggendorf-Trainer Alexander Jank gegen den Vorletzten Bisamberg eine Reaktion sehen - und bekam sie. „Ich war mit der Aggressivität in der Anfangsphase sehr zufrieden, genau so haben wir uns das vorgenommen“, so der Eggendorf-Coach. Der Spielverlauf war ebenfalls nach Wunsch - denn nach einer schönen Einzelaktion schmuggelte Daniel Nagy den Ball ins kurze Eck zur 1:0-Führung für die Gastgeber.

Doch die Freude über diesen Treffer und die Eggendorfer Dominanz sollte nicht lange halten - nach einem verunglückten Ausputzer-Versuch packte Mensur Kurtisi dieses Geschenk bereitwillig aus, 1:1. Auch beim Bisamberger Führungstreffer sahen die Eggendorfer eher unglücklich aus, ein kollektiver Stellungsfehler bei einem Freistoß begünstigte Lukas Wallners 2:1, kurz darauf sollte Oliver Ifkovits mit dem 3:1 eine Vorentscheidung herbeiführen.

Aufbäumen blieb aus

„In der Pause habe ich meiner Mannschaft erklärt, dass bei einem raschen Anschlusstreffer noch alles möglich ist“, gab Jank trotz 1:3-Rückstand noch nicht auf. Doch das Aufbäumen seiner Truppe blieb aus, eine Halbchance verzeichneten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel. Jubeln durften einmal mehr die Gäste, nach einem Flatischler-Eigentor war die Partie endgültig klar. "

Für Bisambergs Trainer Thomas Flögel war der Sieg ein Befreiungsschlag: „Das tut uns allen gut, endlich haben wir uns offensiv belohnt. Es war auch deshalb verdient, weil wir im Laufe des Spiels immer mehr die Kontrolle übernommen haben.“

Tore: Max Flatischler (64., Eigentor), Daniel Nagy (6.); Oliver Ifkovits (39.), Mensur Kurtisi (22.), Lukas Wallner (36.)

ASK Eggendorf: Karalic; Friedrich, Beisteiner, Muschlin (58., Aujla), Flatischler; Akyildiz (86., Helvaci), Yavuz, Irmak (69., Alex Nagy), Schröckenstein (58., Iljazi); Cicek; Daniel Nagy.

Bisamberg: Maximilian Schiener, Mensur Kurtisi, Nico Schiesser, Lorenz Grabovac, Oliver Ifkovits, Anton Berisha, Alexander Holzer, Martin Stehlik, Dimitri Chryssajis, Lukas Wallner, Vincent Hefelle, Christoph Sauer, Luca Fessl, Julian Krammer, Vinzenz Euler-Rolle, Philip Holzer, Benedikt Berger, Philip Holzer (HZ. statt Anton Berisha), Julian Krammer (64. statt Mensur Kurtisi), Benedikt Berger (77. statt Dimitri Chryssajis), Luca Fessl (86. statt Oliver Ifkovits), Vinzenz Euler-Rolle (86. statt Nico Schiesser)

Karten: Alois Friedrich (36. Gelb Unsportl.), Furkan Cicek (37. Gelb Foul), Kerim Irmak (42. Gelb Unsportl.), Nico Schiesser (9. Gelb Kritik), Martin Stehlik (10. Gelb Kritik), Mensur Kurtisi (44. Gelb Kritik)