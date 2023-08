Das Warten auf Erfolgserlebnisse

Gegen den Ex-Verein von Eggendorfs Coach Michael Schmidt hätte es endlich die ersten Punkte nach dem Abstieg aus der 2. Landesliga geben sollen. „Es ist uns leider nicht gelungen und wir stehen immer noch ohne Punkte da“, so der enttäuschte Trainer, der mit dem Spiel selbst aber nicht unzufrieden ist: „Es war ein gutes Spiel, worauf man aufbauen kann. Das klingt vielleicht blöd, aber es fehlt nicht an viel, außer an der letzten Konsequenz.“ Im kommenden Spiel muss Eggendorf in Hirschwang gastieren: „Das ist sicher auch schwierig, aber wir wollen versuchen dort die ersten Punkte zu holen“, so Schmidt.

Für die kommenden Wochen wäre ein baldiges Erfolgserlebnis der erste Schritt in die richtige Spur. „Es wäre absolut wichtig für den Verein. Wir haben zwar alle miteinander das Vertrauen, weil gut gearbeitet wird, aber wir bringen das am Wochenende noch nicht am Platz“, erklärt Schmidt und meint weiter: „Wir haben eine Verunsicherung drinnen. Als Absteiger tut man sich immer schwerer. So etwas steckt in den Knochen. Wenn wir da mal punkten würden, kann das einiges lösen.“