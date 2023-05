Alex Jank packt in Eggendorf seine Koffer

Schlaflose Nächte liegen hinter Eggendorf-Obmann Werner Müller. Denn am Donnerstag erwischte ihn Trainer Alexander Jank völlig unerwartet mit einem für ihn überraschenden Entschluss. „Ich habe dem Vorstand mitgeteilt, dass ich im Sommer mein Amt als Trainer des ASK Eggendorf zur Verfügung stelle“, gab Alexander Jank bekannt. „Auch wenn die Ergebnisse im Frühjahr nicht ganz so rosig waren, hätten wir gerne mit Jank als Trainer weitergemacht. Und das unabhängig von der Liga“, so der Obmann. Am Montag, zwei Tage nach der 0:6-Pleite in Korneuburg, wurde auch die Mannschaft von Jank in Kenntnis gesetzt. Und auch wenn Jank ab Sommer nicht mehr auf der Trainerbank sitzen wird, ist er dennoch mit Leidenschaft bei der Sache. „Mir ist es ein persönliches Anliegen, mich mit einem Erfolgserlebnis – nämlich dem Klassenerhalt aus Eggendorf – zu verabschieden. Das ist ein großes Ziel, wofür wir alles tun werden“, so der Ex-Bundesliga-Kicker.

Die Gründe für seine Entscheidung sind vielseitig. „Die letzten Monate haben Narben hinterlassen, ich werde auch im Sommer keine neue Aufgabe übernehmen. Ich werde mir zumindest bis zum Winter die Zeit nehmen und mich selbst ,rebooten'. Das ist einfach nach den letzten Wochen notwendig“, so Jank.

Und während Jank sich eine Auszeit vom Trainergeschäft nimmt, muss sein Noch-Verein Eggendorf genau da tätig werden und sich auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. Konkrete Verhandlungen wurden noch nicht geführt. In der Gerüchteküche wird etwa Berndorfs Erfolgscoach Albin Kajtezovic gehandelt, der beim ASK Eggendorf bereits als Spieler tätig war, den Verein somit gut kennt.