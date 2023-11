Ära vorbei: Slosarek musste Platz machen

Aus und vorbei: Peter Slosarek musste nach knapp einem Jahr die Trainerbank räumen. Im November des Vorjahres übernahm er den Trainerposten von Marcus Pürk. Ähnlich wie damals hatte jetzt der ASK Mannersdorf schon einen Nachfolger in der Hinterhand: Christopher „Skinny“ Maucha (siehe Artikel rechts). Slosarek wurde jedenfalls nach der aktuellen 2:3-Niederlage gegen Brunn darüber informiert, dass seine Ära beim ASK endet. „Von den Ergebnissen her kann ich es absolut nachvollziehen“, zeigte sich Slosarek verständnisvoll. Auf „böses Blut“ war weder er noch der Vorstand des ASK Mannersdorf aus. „Dass sie schon einen Nachfolger haben, habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Ich habe es von der Mannschaft erfahren“, so der nunmehrige Ex-Trainer, der auf eine „schwierige Zeit“ zurückblickt. Warum es nicht mit den erwünschten Ergebnissen geklappt hat? „Wir brauchen zwei, drei neue Spieler. Das habe ich immer gesagt“, sah Slosarek vor allem in den zentralen Positionen Handlungsbedarf. „Da braucht es Kicker, die das Spiel beruhigen können.“

Offen für neue Traineraufgaben sei Slosarek definitiv, aber: „Ich werde jetzt Zeit zum Durchblasen brauchen.“

Horvath: „Wir wollten neue Impulse setzen“

Johannes Horvath, Obmann des ASK Mannersdorf, sprach über „neue Impulse“, die der Verein setzen wollte. „Natürlich haben wir uns um einen Plan B umgeschaut, um für den Fall der Fälle nicht blank dazustehen.“ Mit Maucha habe man eine interessante und auch am ASK interessierte Traineraktie gefunden. „Wir möchten uns bei Peter Slosarek bedanken und wir wissen, dass es keine leichte Aufgabe für ihn war, unsere Mannschaft im Tabellenkeller der 1. Landesliga zu übernehmen und neu aufzubauen“, so Horvath. Neo-Coach Maucha wird übrigens nicht ab sofort der neue Steuermann sein, sondern erst im Jänner offiziell übernehmen. Sportlicher Leiter Christian Juhnke werde die abschließende Partie bei den Horn Amateuren (Samstag, 17 Uhr) übernehmen. Danach werde es noch ein Sichtungsspiel unter Juhnke-Schirmherrschaft geben, bei dem Testpiloten unter die Lupe genommen werden.