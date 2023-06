Araz-Transfer geplatzt

Zurück an den Start: Eigentlich war sich Mannersdorf mit Ali Araz schon einig. Nach einer halben Saison in der Regionalliga Ost beim FC Mauerwerk schien das Comeback beim Landesliga-Absteiger schon in trockenen Tüchern. „Dann hat er sich anders überlegt, hat auf einen Verbleib in Wien gedrängt“, schildert Obmann Johannes Horvath. Der schließlich einlenkte: „Zwingen kann man keinen.“ Araz heuert beim Stadtliga-Klub Austria XIII an - leihweise auf ein Jahr.

Die Mannersdorfer Suche nach einem Spielgestalter läuft weiter. Zwei Legionäre - vorzugsweise ein Stürmer und ein Innenverteidiger - aus der Slowakei sollen kommen. Einige Testpiloten werden zum Trainingsstart kommende Woche erwartet.