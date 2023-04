Gradmesser für Heimmacht

Werbung

Zu Hause? In der Spielzeit noch ungeschlagen. Saisonübergreifend sind die Vösendorfer seit 13 Heimspielen ohne Niederlage, die letzte Pleite datiert vom 29. Oktober 2021 – da setzte es eine 2:4-Niederlage gegen Gloggnitz. Letzte Saison war Vösendorf unter Ex-Coach Christoph Knirsch überhaupt das beste Heimteam der Liga. Die Heimstärke setzt sich auch unter Spielertrainer Sascha Steinacher fort.

Am Wochenende kam ein 2:0-Heimsieg gegen Eggendorf dazu. „Wir haben einen großen Platz und eine dazu passende Spielanlage. Wir fühlen uns zu Hause einfach wohl“, antwortet Steinacher auf die Frage, wieso es gerade zu Hause so gut für seine Mannschaft läuft, mahnt aber gleichzeitig, „trotzdem müssen wir das von Woche zu Woche bestätigen.“

Die Heimstärke wird in den nächsten beiden Spielen allerdings so richtig auf die Probe gestellt werden. Die Heim-Wochen stehen an: Zunächst kommt es zum Duell gegen Leader Korneuburg, dann wartet das Derby gegen Brunn auf die Steinacher-Boys. „Zu Hause wollen wir kein Spiel verlieren, unser Platz ist für viele Mannschaften unangenehm. Dafür müssen wir aber im Kollektiv arbeiten. Wir haben nicht den Unterschiedsspieler wie ihn andere Teams haben.“