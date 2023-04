Mit 36 erstmals unterm Messer

Werbung

1,89 Meter groß, spielstark, lautstark – Georg Nemetschek ist eine Erscheinung, ein Innenverteidiger, wie er im Buche steht. Auf den Vösendorf nun länger verzichten muss: Nemetschek zog sich einen Kreuzbandriss zu. Und das ausgerechnet im Spätherbst seiner Karriere, im Alter von 36 Jahren. Bisher blieb der Routinier von schweren Verletzungen verschont.

Gegen Bad Vöslau erwischte es Nemetschek jedoch. 90. Minute, Vösendorf führt mit 4:2. „Eigentlich ist es um nichts mehr gegangen, weil schon klar war, dass wir gewinnen. Und dann bleib ich im Rasen hängen“, schaute sich der Abwehrhüne die Szene noch mehrmals auf Video an. Schon am Platz war ihm klar, dass es ihn schlimmer erwischte. „Ich habe sofort gespürt, dass etwas passiert ist“, hat Nemetschek den Rückschlag aber schnell abgehakt, will sich dadurch die Stimmung nicht schlechtmachen lassen, „vom Kopf her geht es mir sehr gut“.

Ich wollte immer selbst entscheiden, ob und wie ich es beende Georg Nemetschek

Wie seine weitere Planung ausschaut? Am Donnerstag findet die erste Operation statt, sechs Wochen später folgt die zweite, eigentliche Kreuzband-OP. Aufgrund der Schwere der Verletzung sind zwei Eingriffe notwendig. „Bis zum Ende des Jahres will ich schmerzfrei und wieder so fit sein, dass ich mich dann mit einer Vorbereitung wieder langsam herantasten kann.“

Die Frage nach dem Karriereende hängt im Raum. Für die kommende Saison hatte er eigentlich schon seinen Segen erteilt. „Ich will es nicht ausschließen, zurückzukehren. Ich wollte immer selbst entscheiden, ob und wie ich es beende“.

Alles wird der Familienvater der Rückkehr auf den Platz allerdings nicht unterordnen. „Ich möchte nur zurückkehren, wenn ich mich auch wohlfühle.“