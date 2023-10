Ausnahmeregelung Auch der Zweite darf aufsteigen

Am Freitag jubelte der SC Wolkersdorf über einen 3:1-Heimsieg im Verfolgerduell gegen den SC Brunn. Dass der SCW damit derzeit auf einem Aufstiegsplatz rangiert, wusste vor Ort kaum jemand. Foto: Dominik Siml

D ass die Admira Amateure und die Horn Amateure in die 2. Landesliga Ost versetzt wurden, sorgte vor dieser Saison für ordentlich Wirbel bei den bislang 14 Klubs der Liga. Was kaum jemand mitbekam, aber beschlossene Sache ist: Sollte eine der beiden Mannschaften am Ende Meister werden, darf auch die beste „Nicht-Amateure-Mannschaft“ rauf. Und die Admira führt die 2. Landesliga Ost aktuell mit fünf Punkten Vorsprung an.