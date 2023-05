Big Points für Bad Vöslau

Bad Vöslau - Brunn 2:1. Bad Vöslau brauchte Punkte gegen den Abstieg. Brunn brauchte Punkte, um das Titelrennen noch offen zu halten. Das bessere Ende hatten aber die Hausherren für sich. Dabei startete Brunn besser ins Spiel, ging nach einer Flanke von Florian Uhlig, die Klemens Obitsch per Kopf vollendete, nach 12 Minuten mit 1:0 in Führung. Dann schenkten die Gäste, bei denen Trainer Robert Schiener aus privaten Gründen fehlte, den Bad Vöslauern quasi ein Tor. Fehler im Spielaufbau, der Ball genau in die Füße von Berke Kuvvet. Der sah, dass Brunn-Keeper Christian Haselbauer zu weit vor seinem Kasten stand, überhob den Schlussmann aus rund 35 Metern zum 1:1. „Die erste Hälfte war nicht das Beste von uns“, knurrte Brunns Co-Trainer Alexander Weninger.

Zwei Platzverweise, ein Siegtreffer

Pech hatten die Brunner dann aber vor allem mit dem Aluminium. Insgesamt vier Mal traf Brunn die Latte oder die Stange. „Die zweite Hälfte war aber klar besser von uns, wir haben auf ein Tor gespielt“, betonte Weninger. Kuvvet sah dann nach 71 Minuten die Gelb-Rote Karte. Vorteil für Brunn? Nein! Weil dann Haselbauer außerhalb seines Sechzehners ein vermeintliches Foul beging, mit Rot runter musste, somit wieder Gleichzahl herrschte. „Aus dem Nichts haben wir dann das 1:2 bekommen“, ärgerte sich Weninger. Denn Yasin Erkilinc gelang für Bad Vöslau noch der Lucky Punch, womit der ASK wichtige drei Punkte gegen den Abstieg machte.

Für Obmann Behrooz Khiaban hing nach dem ersten Bad Vöslauer Sieg in der Rückrunde der Himmel voller Geigen: „Wir hatten das Glück auf unserer Seite, das gehört aber im Fußball auch dazu. Wir haben mit vier ganz jungen Spielern begonnen, mussten aufgrund Personalmangels die U23 absagen, weil wir einfach keine Leute mehr haben. Umso schöner, dass wir in so einer Situation endlich drei Punkte einfahren konnten.“

Statistik

ASK BAD VÖSLAU – SC BRUNN/GEB. 2:1 (1:1).

Tore: 0:1 (12.) Obitsch, 1:1 (21.) Kuvvet, 2:1 (87.) Erkilinc.

Rote Karte: Haselbauer (83. Foul).

Gelb-Rote Karte: Kuvvet (71. Foul).

Bad Vöslau: Theissl; Cimbaro, Valtchev, Beciri, Erkilinc; Celik (HZ. Weber), Muhr, Janda (76. Gürses, 84. Arifi), Maurer, Knezevic; Kuvvet.

Brunn: Haselbauer; Buchta, Baumeister, Datler, Resch; Vujicic (HZ. Kozelsky), F. Uhlig, Berger; Würfel (78. Lorinson), Obitsch (74. Wittich), J. Uhlig.

Bad Vöslau, 150.- SR: Kaiblinger.