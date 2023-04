Kein Sieger im Kellerduell

Werbung

Bad Vöslau - Eggendorf 1:1. Bad Vöslau schickte „das letzte Aufgebot“, wie es Obmann Behrooz Khiaban formulierte, gegen den ASK Eggendorf ins Rennen und sollte in Durchgang eins eine durchaus gefällige Leistung auf's Feld bringen. Vöslaus Notelf schlug sich wacker - und sollte sich für so viel Moral auch mit der Pausenführung belohnen. Nach einem Out-Einwurf machte Eggendorfs Fabian Haberl eine unglückliche Figur, Daniel Weber war zur Stelle, 1:0. In der Eggendorfer Kabine wurde es zur Pause laut. Trainer Alexander Jank ließ seinem Ärger über die erste Hälfte freien Lauf: „Das war wirklich eine bodenlose Frechheit, was wir da abgeliefert haben. Zum Genieren!“ Damit sollte er aber eine Reaktion in der zweiten Hälfte bei seiner Truppe bewirken...

Entscheidungstreffer aus dem Abseits

Denn die Eggendorfer übernahmen in Durchgang zwei das Kommando, Bad Vöslau nur noch damit beschäftigt, irgendwie den Offensivdrang der Gäste zu bändigen. Nach einer Alexander Kräuter-Vorarbeit sollte Jan Heilmann aber den Vöslauer Abwehrriegel knacken, 1:1. Die Eggendorfer hatten Blut geleckt, wollten unbedingt das zweite Tor. Das sollte auch fallen - Michael Beisteiner staubte einen „Rebound“ zum vermeintlichen 2:1-Führungstreffer ab, der Schiedsrichter hatte ihn aber im Abseits gesehen. Bei einem Cicek-Stangenschuss sollte nicht viel fehlen, aber es blieb beim Remis.

„Wir freuen uns über den Punkt, angesichts unserer Personalsituation ist dieses Unentschieden ein Erfolg“, so ASK Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban. „Für uns definitiv zwei verlorene Punkte, wir haben uns hier mehr erwartet. Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir den Sieg auch verdient“, so Trainer Alexan Jank.

22.04.2023 16:30

Statistik:

Bad Vöslau - ASK Eggendorf 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (39.) Weber, 1:1 (49.) Heilmann

Karten: Arifi (78., Gelbe Karte Foul), Erkilinc (40., Gelbe Karte Foul)Wagner (43., Gelbe Karte Unsportl.), Kräuter (53., Gelbe Karte Unsportl.), Friedrich (90., Gelbe Karte Foul), Nagy (83., Gelbe Karte Kritik)

Bad Vöslau: Zach; Cimbaro, Kral (66., Arifi), Valtchev, Gottleber; Janda, Maurer, Kuvvet, Erkilinc (46., Rauch); Weber, Gürses (74. Celik).

ASK Eggendorf: Haberl; Friedrich, Muschlin, Wagner, Kräuter (85., Lukic); Heilmann (56., Iljazi), Irmak (68., Beisteiner), Yavuz, Akyildiz; Daniel Nagy, Cicek.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Georg Harrer