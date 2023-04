Katzelsdorfer Schützenfest in Bad Vöslau

Werbung

„Ein Handball-Ergebnis“, schmunzelte Katzelsdorf-Trainer Peter Lackner unmittelbar nach der Partie über den hohen Auswärtssieg auf der Vöslauer Rohrwiese. Der Coach hatte gegen seinen Ex-Klub ein Ass im Ärmel, überraschte die durch Verletzungen geschwächten Vöslauer mit einem sehr hohem und aggressivem Pressing. „Das hat sich auch gleich in den ersten paar Minuten ausgezahlt“, freute sich Lackner über eine komfortable 4:0-Führung. Moritz Stangl war in dieser Phase „on fire“, traf drei Mal - sein lupenreiner Hattrick nur „zerstört“ von einem Drazan-Treffer, der ihm zuvor zwei Tore auflegte.

Doch die Bad Vöslauer steckten den Kopf nicht in den Sand, antworten durch Treffer von Marcus Marzinger und Daniel Weber. „Das zeigt, dass die Moral der Mannschaft stimmt“, nahm Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban etwas Positives aus dieser Phase der Partie mit. In der Pause wurde es in der Katzelsdorf-Kabine laut, Trainer Lackner lies seinen Spielern die Leviten. „Ich glaube, ich habe die richtigen Worte gefunden“, ist sich der Coach sicher.

In Durchgang zwei waren die Katzelsdorfer dann wieder ähnlich fokussiert wie zum Beginn der Partie - und sollten durch einen Karakaya-Treffer alles klar machen, erneut Drazan und Stangl erhöhten auf 7:2 aus Sicht der Gäste, Berke Kuvvet durfte kurz das Ergebnis aus der Vöslauer Warte aus schminken, ehe Yasin Adigüzel beim Wiedersehen mit seinem Ex-Verein den Schlusspunkt setzte. „Auch in dieser Höhe verdient“, fand Trainer Lackner. „Wir wollen das Spiel so schnell wie möglich abhaken, wir richten den Blick nach vorne“, so Khiaban, der in den nächsten Wochen auf einige Rückkehrer aus dem reichlich gefüllten Lazarett hofft.

01.04.2023 16:30

Tore: Berke Kuvvet (73.), Marcus Marzinger (33.), Daniel Weber (40.); Gast Yasin Adigüzel (90.), Christopher Drazan (16.), Christopher Drazan (67.), Erim Karakaya (55.), Moritz Stangl (4.), Moritz Stangl (5.), Moritz Stangl (18.), Moritz Stangl (65.)

Bad Vöslau: Philipp Theissl, Marcus Marzinger, Daniel Weber, Matthias Muhr, Berke Kuvvet, Mathias Gottlieber, Lukas Janda, Emanuel Bimaßl, Luca Knezevic, Manuel Cimbaro, Daniel Maurer, Yasin Erkilinc, Marcel Nedjelik, Seyed Ali Hashemi, Daniel Xhelili, Alperen Gürses, Martin Klauninger, Marcel Nedjelik (9. statt Emanuel Bimaßl), Alperen Gürses (68. statt Marcus Marzinger), Seyed Ali Hashemi (84. statt Daniel Weber), Daniel Xhelili (84. statt Berke Kuvvet)

SC Katzelsdorf: Dominik Hemmelmayer, Orcun Köse, Bernhard Fucik, Moritz Stangl, Daniel Jäger, Jonas Gallei, Nemanja Andesilic, Christoph Mattes, Max Velickovic, Yasin Adigüzel, Christopher Drazan, Markus Lechner, Patrick Kadletz, Tobias Haberler, Erim Karakaya, Marcel Kovacs, Luca Koglbauer, Erim Karakaya (44. statt Christoph Mattes), Patrick Kadletz (71. statt Daniel Jäger), Marcel Kovacs (88. statt Christopher Drazan)

Karten: Manuel Cimbaro (44. Gelb Foul), Daniel Weber (82. Gelb Kritik), Christoph Mattes (37. Gelb Unsportl.), Jonas Gallei (41. Gelb Foul)