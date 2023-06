Bezirksvertreter in den Top-Fünf

Für Brunn startete die Saison mit zwei Schocks. Michael Tromayer und Fabio Schuckert zogen sich beide einen Kreuzbandriss zu. Vom Verletzungspech blieb die Schiener-Elf auch im weiteren Verlauf nicht verschont. Captain Simon Wieland erwischte es vor dem Rückrundenstart mit der gleichen Verletzung, im Saisonfinish musste Brunn dann auch noch auf Spielmacher Florian Uhlig verzichten. „Unter dem Strich war die Saison mit den Verletzungen sehr gut“, resümierte Brunn-Trainer Robert Schiener. Trotz der Ausfälle krönten sich die Brunner zum besten Offensivteam — obwohl mit Klemens Obitsch ein Mittelfeldmann an vorderster Front stürmte. „Wir konnten bis zum Schluss vorne mitspielen, dann ist uns aber die Luft ausgegangen“, musste Schiener Korneuburg und Wolkersdorf den Vortritt lassen.

Den zweiten Platz der Vorsaison konnte Vösendorf zwar nicht bestätigen, landete aber auf dem starken fünften Platz. „Wir haben sehr ordentlich gespielt, ich bin mit der Saison zufrieden. In der Rückrunde haben wir 24 Punkte geholt, waren da die viertbeste Mannschaft“, merkt Spielertrainer Sascha Steinacher an, dass da die Zusammenarbeit immer besser fruchtete. Erfreulich war aus Sicht des ASV auch, dass viele junge Spieler in das Teamgefüge integriert wurden. „Wir haben unsere Spielidee immer weiterentwickelt, dadurch die Spieler weiterentwickelt, wodurch junge Spieler einen Schritt gemacht haben“, so Steinacher.