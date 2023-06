Pleiten, Pech, Pannen: Saison zum Vergessen

Von Handgreiflichkeiten im Training, über einen Spieler, der eine Cup-Partie unentschuldigt sausen ließ, bis hin zu einem anderen Spieler, der eine wichtige Partie für die Hochzeit eines Freundes sausen ließ – der SC Katzelsdorf hatte viele Nebengeräusche zu verdauen. „So etwas habe ich in den letzten 30 Jahren im Fußball nicht erlebt, was hier in einer Saison zusammengekommen ist. Unfassbar“, schüttelte Trainer Peter Lackner den Kopf. In Anbetracht dieser Umstände sei der routinierte Coach froh, dass seine Katzelsdorfer doch noch mit einem blauen Auge davongekommen sind. „Wir haben den Klassenerhalt geschafft, das ist das, was zählt“, so Lackner. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg trennte sich für die Katzelsdorfer die Spreu vom Weizen, für einige Gebietsliga-Kicker war die 2. Landesliga zu steil. „Dementsprechend werden wir auch am Transfermarkt agieren“, verrät Lackner seine Linie in der Personalpolitik.

Auch beim ASK Eggendorf lief die Saison alles andere als nach Plan – im Gegensatz zu den Lokalrivalen aus Katzelsdorf gab es aber kein Happy End. Im Herbst schien es noch so, als würde der Liga-Verbleib für Eggendorf durchaus machbar sein. Doch die elf Punkte in den ersten sechs Partien entpuppten sich nur als Strohfeuer, das Abstiegsgespenst war mit zwölf Punkten unter dem Christbaum nicht vertrieben. Der Verein versuchte, mit einem Trainerwechsel von Jürgen Weber auf Alexander Jank einen neuen Impuls zu setzen – doch der Ex-Ried-Profi musste sich bis zur 24. Runde gedulden, bis er über den ersten vollen Erfolg jubeln durfte. Fast wäre den Eggendorfern das Wunder noch gelungen, mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien brachten die „Rotjacken“ die Konkurrenz aus Katzelsdorf und Bad Vöslau ins Schwitzen. „Es tut mir furchtbar leid, dass wir es am Ende nicht geschafft haben, ich hätte mich gerne mit dem Klassenerhalt verabschiedet“, so Jank, der nach einem halben Jahr den Posten räumt. Sein Nachfolger ist Leithaprodersdorfs Michael Schmidt.