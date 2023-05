Seit fünf Jahren sieglos

Bisamberg - Sierndorf 1:2. 2018 feierte der FCB den letzten Sieg in einem Pflichtspiel gegen die Sierndorfer, seitdem beide Mannschaften in der 2. Landesliga spielen gab es überhaupt noch kein Erfolgserlebnis für die Blau-Weißen. Das sollte am vergangenen Freitag nicht anders werden:

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich die beiden Bezirkskontrahenten, zunächst ein Sierndorf-Freistoß bei dem FCB-Goalie Maximilian Schiener leichte Probleme hatte, danach ein Kopfball der Gastgeber nach schnellem Gegenangriff. wobei nach knapp einer Viertelstunde der stärkste Sierndorfer in diesem Frühjahr, Uros Krusic, einmal mehr im Mittelpunkt stand. Er wurde im Strafraum gefoult und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Es war der vierte Strafstoß, den Krusic in den letzten beiden (!) Spielen herausholte. Abwehrboss Rene Herbst trat an und verwandelte eiskalt – 1:0.

Eingewechselter Wagner als „Man of the Match“

Die Antwort der Bisamberger ließ aber nicht lange auf sich warten: Fünf Minuten später ein Foul im Sechzehner an Oliver Ifkovits und auch diesmal pfiff der Schiri. Dominik Volf traf zum 1:1. Danach weiter eine offene Partie, Krusic verzog einmal knapp neben der Stange. Die Sierndorfer hatten danach Verletzungspech: Sowohl Dominik Silberbauer und Gregor Gnant mussten noch vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Dafür kam unter anderem Routinier Roman Wagner, der wegen Hüftproblemen zuletzt kaum mehr spielte, diesmal aber 60 Minuten durchbiss und als Sechster im Mittelfeld alles abräumte. „Eine Bombenvorstellung“, lobte sein Trainer Lukas Fürhauser.

Nach Seitenwechsel hatten zunächst die Bisamberger mehrere Einschussmöglichkeiten: Höhepunkt eine Doppelchance, als Herbst sogar einmal mit dem Kopf auf der Linie retten musste. Die Entscheidung fiel dann zehn Minuten vor Schluss, als ein Ball von der rechten Seite hereingeflankt wurde und Fabian Maierhofer, der sich von Gegenspieler Alexander Holzer löste, aus kurzer Distanz volley vollendete.

Fürhauser: „Geht im Amateurbereich einfach nicht“

Fürhauser war aufgrund der Personalprobleme, fehlten doch zudem Cedric Dalmeida und Leonard Sommerer, zufrieden: „Eine Top-Vorstellung der Burschen, aber ein Wahnsinn, dass wir drei Spiele in sieben Tagen absolvieren mussten. Im Amateurbereich geht das einfach nicht.“

Bei den Bisambergern seufzte Obmann Franz Holzer im Nachgang: „Ein typisches Bisamberg-Match in dieser Saison, vorne vergeben wir zu viele Chance und hinten leisten wir uns in den entscheidenden Phasen zu viele Patzer.“

Statistik:

Bisamberg - Sierndorf 1:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (16., Elfmeter) Herbst, 1:1 (21., Elfmeter) Volf, 1:2 (80.) Maierhofer

Karten: Stehlik (89., Gelbe Karte Unsportl.), Holzer (61., Gelbe Karte Unsportl.), Volf (39., Gelbe Karte Foul)Fürhauser (80., Gelbe Karte Unsportl.), Herbst (90+2., Gelbe Karte Kritik), Koran (89., Gelbe Karte Foul), Wagner (39., Gelbe Karte Foul), Gnant (35., Gelbe Karte Unsportl.)

Bisamberg: Sauer; Alexander Holzer, Philip Holzer, Chryssajis, Hefelle; Stehlik, Schiesser; Grabovac, Volf, Berger (69. Euler-Rolle); Ifkovits.

Sierndorf: Pennerstorfer; Omoighe, Matthias Moormann, Herbst, Gnant (37. Wagner); Wiesauer, Maierhofer, Müllner, Silberbauer (25. Lossmann), Koran (90+1. Polster); Krusic.

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Mehmet Günes