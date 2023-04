Keine Probleme beim Schlusslicht

Werbung

Kann gespielt werden oder nicht? Aufgrund der Regenfälle stand zwischen dem Duell Breitenau gegen Brunn ein Fragezeichen. Während das U23-Spiel abgesagt werden musste, kam für die Kampfmannschaften allerdings grünes Licht. „Wir waren froh, dass wir spielen konnten“, merkte Brunn-Trainer Robert Schiener an. Die Freude übertrug sich auch auf das Spielfeld. Gerade einmal sieben Minuten waren gespielt, da brachte Julian Uhlig die Gäste mit 1:0 in Front. Das hemmte die Brunner jedoch mehr, als es ihnen half, weil die Schiener-Elf immer nachlässiger wurde, das Schlusslicht bei Kontern zu Chancen kam. Brunn-Keeper Christian Haselbauer bewahrte vor dem Ausgleich, ehe David Würfel nach 37 Minuten das 2:0 gelang. „Damit war die Partie eigentlich gelaufen“, rechnete Schiener schon mit den drei Punkten. Nach der Pause legten die Brunner in Person von Florian Uhlig noch zwei Treffer nach.

Statistik:

Breitenau / Schw. - Brunn / Geb. 0:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (7.) J. Uhlig, 0:2 (37.) Würfel, 0:3 (64. Strafstoß) F. Uhlig, 0:4 (76.) F. Uhlig.

Karten: Hasi (17., Gelbe Karte Foul)Pürk (81., Gelbe Karte Foul), Buchta (65., Gelbe Karte Foul), Nemetz (34., Gelbe Karte Kritik), Baumeister (25., Gelbe Karte Unsportl.)

Breitenau / Schw.: Hasi, Schwarz, Milivojevic, Pomelli, Mrozek, Barwitzius (88. Breineder), Meisl, Sahin (84. Bauer), Puhr (63. Karner), Klimpar, Sittler

Brunn / Geb.: Berger, Obitsch (65. Resch), Uhlig (80. Pürk), Uhlig (80. Pürk), Gallhuber, Baumeister, Buchta, Haselbauer, Nemetz, Würfel (80. Reil), Vujicic (65. Kozelsky)

87 Zuschauer, Schiedsrichter: Stevan Radenkovic