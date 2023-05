„Verdient, aber zu hoch“

„Sie haben uns in der ersten Hälfte ein wenig das Spiel überlassen. Da haben wir uns aber schwer getan. Das 3:0 ist etwas zu hoch, aber am Ende ist die Niederlage verdient. Wir hatten auch einen Stangenschuss und auch Chancen, die wir nicht zu Ende gespielt haben. Es war aber unterm Strich zu wenig. Die wollten das mehr“, so Breitenaus Sektionsleiter Markus Krachler.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Breitenau / Schw. - Langenlebarn 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (35.) Eder, 0:2 (70.) Buchinger, 0:3 (83.) Duty

Karten: Schwarz (76., Gelbe Karte Foul)Noitzmüller (82., Gelbe Karte Unsportl.), Bauer (89., Gelbe Karte Unsportl.), Eder (38., Gelbe Karte Foul)

Breitenau / Schw.: Sauer (75. Glaser), Hasi, Meisl (86. Puhr), Haas (86. Schratt), Sittler, Barwitzius (67. Schwarz), Milivojevic, Sahin, Mrozek, Pomelli, Pireci

Langenlebarn: Stickler (85. Manduric), Gugganig, Duty Benjamin, Buchinger, Müllner (85. Grill), Horaczek, Duty Christopher, Blauensteiner (30. Noitzmüller), Szuchony, Eder (72. Bauer), Arnautovic

123 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Fischer