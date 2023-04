6:0! Regenschlacht geht an Brunn

Werbung

Brunn / Geb. - Bisamberg 6:0. So mancher runzelte die Stirn. Wie will Brunn das Spiel gegen Bisamberg aufgrund der Regenmassen über die Bühne bringen? „Ich bin der Erste, der absagt, wenn es nicht geht. Bei uns war es aber kein Problem“, reagierte Brunn-Trainer Robert Schiener, der seines Zeichens auch Platzwart ist. Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte. Drei Minuten waren gespielt, da kam Ronald Datler nach einem Freistoß im Fünfer völlig frei zum Kopfball - 1:0. Die Bisamberger kamen hingegen nicht ins Spiel, weil die Hausherren vor allem die Schlüsselspieler Mensur Kurtisi und Lorenz Grabovac in den Griff bekamen. Die Brunner zeigten sich vor allem im Umschaltspiel immer wieder brandgefährlich. Wie kurz vor der Pause. David Würfel hatte im Strafraum das Auge vor Klemens Obitsch, der mit dem 2:0 schon für die Vorentscheidung sorgte.

Bisamberg geht im Regen unter

Nach dem Seitenwechsel kam Bisamberg offensiv besser zur Geltung. „Sie haben uns ein bisschen in Bedrängnis gebracht, wir haben das aber gut verteidigt“, musste Schiener nie ernsthaft zittern. Für das 3:0 sorgte Nils Berger nach Florian Uhlig-Vorarbeit, der flach ins kurze Eck vollendete. Die Gäste machten in der Folge weiter auf, Brunn konterte. Florian Uhlig spielte seinen Bruder Julian perfekt frei, der auf 4:0 erhöhte. Per Schlenzer ins lange Eck stellte Paul Kozelsky auf 5:0, ehe Philipp Gallhuber nach Baumeister-Flanke für den 6:0-Endstand sorgte. „Ein großes Lob an die Mannschaft, ich ziehe den Hut vor der Leistung“, schwärmte Schiener.

Statistik:

Brunn / Geb. - Bisamberg 6:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (3.) Datler, 2:0 (40.) Obitsch, 3:0 (54.) Berger, 4:0 (63.) Uhlig, 5:0 (85.) Kozelsky, 6:0 (85.) Gallhuber

Karten: Nemetz (60., Gelbe Karte Foul), Uhlig (54., Gelbe Karte Foul)Stehlik (51., Gelbe Karte Foul), Krammer (90+2., Gelbe Karte Foul)

Brunn / Geb.: Datler, Obitsch (70. Pürk), Uhlig (70. Kozelsky) (82. Vujicic), Uhlig (70. Kozelsky) (82. Vujicic), Berger, Haselbauer, Buchta, Gallhuber, Baumeister, Nemetz (61. Resch), Würfel

Bisamberg: Kurtisi (61. Krammer), Kreso (HZ. Hefelle), Stehlik (75. Berger), Chryssajis, Holzer, Ifkovits, Grabovac, Schiesser, Schiener, Chryssajis, Holzer

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Knezevic