In Unterzahl brilliert

31.03.2023 20:00

Brunn / Geb. - Langenlebarn 4:1. Nach der Niederlage in Sierndorf wollte Brunn Wiedergutmachung betreiben. Dementsprechend motiviert waren die Hausherren, zuhause das Spiel in die richtigen Bahnen zu lenken. Langenlebarn machte das den Brunnern mit einer guten Defensivarbeit jedoch nicht leicht. „Wir sind gegen eine Wand gelaufen, haben in der ersten Hälfte keine Mittel gefunden. Auch, weil wir zu statisch waren, zu wenig Bewegung hatten. So hatte es Langenlebarn leicht zu verteidigen“, meinte Brunn-Trainer Robert Schiener. Die Gäste verlagerten sich wiederum auf Konter, kamen so einige Male gefährlich in die Nähe des Brunner Tores. Ein Tor fiel bis zur Pause aber nicht, womit es mit dem 0:0 in die Kabinen ging.

Baumeister, der Eisbrecher

Nach knapp einer Stunde gelang Brunn der Führungstreffer. Patrick Baumeister bekam nach einer Standardsituation am Sechzehnereck den Ball, beförderte die Kugel halbvolley ins Tor zum 1:0. Die Freude über die Führung währte aber nicht lange. Nicht, weil Langenlebarn der Ausgleich gelang, sondern weil Brunns Ronald Datler nach einem Foul mit Rot vom Platz musste. Mit einem Mann mehr trauten sich die Gäste mehr, für Brunn gab es dadurch mehr Raum für Konter.

In Unterzahl alles klar gemacht

Und genau die Räume nutzten die Hausherren in der Folge in Perfektion - trotz einem Mann weniger. Nach einem Konter sorgte Julian Uhlig nach 70 Minuten für das 2:0, der eingewechselte Dominik Pürk erzielte seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Brunner und erhöhte auf 3:0 (84.). Langenlebarn gelang durch Christopher Duty immerhin noch der Ehrentreffer, Paul Kozelsky versüßte den Brunner Erfolg noch mit einem weiteren Tor. „Sie haben uns zwar mit einem Mann mehr reingedrückt, aber eine richtige Torchance hatten sie trotzdem nicht“, war für Schiener der Sieg am Ende verdient.

Tore: Heim Patrick Baumeister (56.), Heim Paul Kozelsky (90.), Heim Dominik Pürk (84.), Heim Julian Uhlig (70.), Gast Christopher Duty (88.)

Brunn / Geb.: Christian Haselbauer, Patrick Baumeister, Matthias Nemetz, David Würfel, Florian Uhlig, Julian Uhlig, Ronald Datler, Manuel Buchta, Philipp Gallhuber, David Vujicic, Klemens Obitsch, Sebastian Wittich, Nils Berger, Dominik Pürk, Paul Kozelsky, Severin Reil, Nikolaus Resch, Nikolaus Resch (66. statt Klemens Obitsch), Nils Berger (70. statt David Vujicic), Paul Kozelsky (80. statt Julian Uhlig), Dominik Pürk (80. statt David Würfel)

Langenlebarn: Adnan Arnautovic, Michael Buchinger, Stefan Gugganig, Markus Horaczek, Samuel Korenacka, Günter Eder, Matthias Stickler, Dominic Blauensteiner, Christopher Duty, Daniel Noitzmüller, Benjamin Duty, Nico Huber, Patrick Jirout, Fatlind Krasniqi, Dennis Kellner, Matthias Bauer, Sebastian Patrick Stöhr, Matthias Bauer (64. statt Matthias Stickler), Dennis Kellner (75. statt Günter Eder)

Karten: Matthias Nemetz (35. Gelb Unsportl.), David Vujicic (47. Gelb Unsportl.), Julian Uhlig (73. Gelb Foul), Nikolaus Resch (90. Gelb Foul), Markus Horaczek (66. Gelb Unsportl.), Ronald Datler (65. Rot Foul)