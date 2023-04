Klarer Heimsieg für Brunn

Brunn - Katzelsdorf 4:1. Die Katzelsdorfer erwischten eine gute Anfangsphase, bereiteten den Brunnern damit Probleme. „Da hatten wir Schwierigkeiten“, musste Brunn-Trainer Robert Schiener eingestehen. Doch nach rund einer Viertelstunde erfingen sich die Hausherren, übernahmen mit Fortdauer die Kontrolle über das Spiel. Das machte sich auch in den Toren bemerkbar. 22 Minuten waren gespielt, da kam Nils Berger nach einem Eckball von der Strafraumgrenze zum Abschluss, erzielte das 1:0. Mit dem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen.

Nach der Pause drei Tore nachgelegt

„Wir haben dann versucht die Führung auszubauen, hatten sehenswerte Szenen“, war Schiener zufrieden. Wie etwa beim 2:0 durch Klemens Obitsch, der von Julian Uhlig per Stanglpass perfekt bedient wurde, Obitsch nur mehr einschieben musste. Nikolaus Resch erhöhte dann auf 3:0, ehe Florian Uhlig seinen Bruder Julian mustergültig per Stanglpass in Szene setzte, der für das 4:0 sorgte. Brunns Philipp Gallhuber sah dann wegen Ballwegschießen die Gelb-Rote Karte, den mehr als komfortablen Vorsprung brachten aber zehn Brunner locker über die Runden. Daran änderte auch der Katzelsdorfer Ehrentreffer durch Davor Tadijanovic nichts. „Wir waren spielbestimmend, haben eine gute Vorstellung geboten“, resümierte Schiener.

Statistik:

SC BRUNN/GEB. – SC KATZELSDORF 4:1 (1:0).

Tore: 1:0 (22.) Berger, 2:0 (56.) Obitsch, 3:0 (59.) Resch, 4:0 (71.) J. Uhlig, 4:1 (86.) Tadijanovic.

Gelb-Rote Karte: Gallhuber (84. Unsportlichkeit).

Brunn: Haselbauer; Buchta, Baumeister, Datler, Gallhuber; Kozelsky (59. Pürk), Berger, F. Uhlig, Resch (59. Vujicic); J. Uhlig (77. Lorinson), Obitsch (81. Reil).

Katzelsdorf: Hemmelmayer; Velickovic (HZ. Karakaya), Andesilic (HZ. Jäger), Sramek, Velickovic; Fucik, Tadijanovic, Köse (61. Kadletz), Drazan; Stangl, Adigüzel.

Brunn, 130.- SR: Halefoglu.