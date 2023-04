Es geht um die Ehre

Werbung

Vösendorf gegen Brunn. Derbytime. Auf der einen Seite die Vösendorfer, die seit 13 Spielen Zuhause nicht verloren haben. Auf der anderen Seite die Brunner, die auf dem zweiten Platz liegen und mit 47 Toren die beste Offensive der Liga stellen.

Logisch, dass das Derby im Vorfeld auch schon die Spieler beschäftigt. „Man merkt, dass Derby ist. Die Spieler sprechen darüber, man merkt die Spannung in der Kabine“, gibt Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher Einblicke. Was für seine Mannschaft spricht? „Für uns spricht, dass es ein Heimspiel ist und wir Zuhause ungeschlagen sind. Von der aktuellen Form sehe ich es recht ausgeglichen“, sieht Steinacher beide Teams auf Augenhöhe. Für Brunn spreche der Tabellenplatz und der jüngste 6:0-Kantersieg gegen Bisamberg, der ihnen viel Auftrieb gebe. Steinacher kann nicht aus dem Vollen schöpfen: Oldie Mario Kiraly ist genauso wie Vösendorfs Toptorschütze Jason Sprinzer angeschlagen.

Mit viel Respekt tritt Brunn die kurze Reise nach Vösendorf an. „Sie haben eine tolle Serie Zuhause. Das zeigt, dass sie Qualität haben. Sie zu knacken wird schwierig genug werden. Wir fahren daher mit einem gewissen Respekt nach Vösendorf“, mahnt Brunn-Trainer Robert Schiener. Auswärts feierte Brunn nur wenige Derby-Höhepunkte. „Das wissen wir“, will Schiener ein Highlight hinzufügen. Die letzten beiden Duelle in Vösendorf gingen an die Hausherren.

Doch Schiener betont, dass auch im Vorfeld einiges für seine Mannschaft spricht. „Mit dem 6:0 gegen Bisamberg haben wir ein gewisses Selbstvertrauen aufgebaut. Die Mannschaft ist eingespielt, haben neben den Langzeitverletzten auch keine verletzten Spieler“, brennt Schiener auf das Derby.