Die kombinierte Derby-Startelf

Angenommen, Vösendorf und Brunn würden eine gemeinsame Startelf ins Rennen schicken – wer würde im 4-2-3-1 spielen? Die NÖN hat sich vor dem Derby der Frage angenommen. Sieben Brunner und vier Vösendorfer schaffen es in die kombinierte Mannschaft.

Im Tor macht Brunn-Routinier Christian Haselbauer das Rennen, hat mit seiner Erfahrung Vorzüge vor Vösendorfs Youngster Thomas Trettler. In der Vierer-Abwehr gibt es drei Namen, die gesetzt sind. Rechts hinten spielt Philipp Gallhuber, der 2. Liga-Erfahrung vorweisen kann. In der Innenverteidigung gibt es an den beiden spielstarken Patrick Baumeister und Philip Müller, die zudem noch mit Torgefahr glänzen, kein Vorbeikommen. Die Linksverteidigerposition war die schwierigste. Die NÖN entschied sich für Manuel Buchta.

Die Doppel-Sechs bilden Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher und Brunns Matthias Nemetz. Ex-Profi Steinacher spielte zuletzt auf der Sechs, überzeugt dort mit seiner Übersicht und seinem Passspiel. Mit Nemetz hat er einen der zweikampfstärksten Sechser der Liga als Abräumer zu seiner Seite.

In der offensiven Dreierreihe gibt es an David Würfel kein Vorbeikommen. Der Flügelflitzer ist mit neun Toren der beste Torschütze der beiden Mannschaften. Mit seiner Schnelligkeit ist er nicht nur für Tore, sondern auch für Assists gut. Auf der Zehn zieht Florian Uhlig die Fäden. Der Ex-Profi ist spielstark, torgefährlich und hat immer ein Auge für den Mitspieler. Auf der rechten Seite macht Mathias Svoboda das Rennen. In Abwesenheit von Georg Nemetschek und Mario Kiraly trägt er die Kapitänsschleife.

Ganz vorne stürmt Jason Sprinzer. Mit seinen sechs Toren ist er nach Würfel der zweitbeste Torschütze der beiden Mannschaften.

Foto: NÖN