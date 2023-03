Milivojevic-Freistoß bringt ersten Saisonsieg

Mit dem ersten vollen Erfolg rückt Schlusslicht Breitenau auf fünf Punkte an das restliche Feld heran. Der Derbyerfolg gegen Eggendorf bringt Hoffnung für die Mission Klassenerhalt. Die Eggendorfer, die ebenfalls noch im Abstiegskampf involviert sind, verpassten die Möglichkeit zu punkten und sich mehr Luft zu verschaffen.

Auf die Zuseher am Eggendorfer Sportplatz wartete im ersten Pflichtspiel des Jahres kein Leckerbissen. Die ein oder andere Möglichkeit gab es dennoch auf beiden Seiten zu sehen. Breitenau wurde in der ersten Halbzeit durch die ein oder andere Kontermöglichkeit gefährlich, konnten die vorhandenen Räume aber nicht erfolgreich ausnutzen. Eggendorf, die in der Phase mehr fürs Spiel machten, konnten aber ebenso wenig zählbares mitnehmen. Ab der 42. Minute musste das Team von Trainer Alexander Jank in Unterzahl agieren und standen ab dem Zeitpunkt tiefer und kompakter. Defensivmann Martin Wagner sah bereits in Hälfte eins zwei Gelbe Karten und musste frühzeitig unter die Dusche.

Für Breitenau war das aber nur ein numerischer Vorteil. Die Gäste haben sich schwer getan das Spiel zu gestalten, hatten nun die Räume für Konter nicht mehr. Eggendorf hingegen besinnte sich auf schnelle Gegenstöße, konnte aber keinen Treffer erzielen - bei einem Stangenschuss hatte Cicek Pech. Entscheiden musste die Partie eine Standard-Situation. Breitenaus Marco Milivojevic richtete sich in der 84. Minute bei einem Freistoß aus knapp 35 Metern den Ball und nahm sich ein Herz. Der 20-jährige versenkte den entscheidenden Ball wenige Minuten vor dem Ende. 1:0 für die Gastmannschaft aus Breitenau und somit der erste Sieg der laufenden Meisterschaft in der 14. Runde.

Stimmen zum Spiel:

"Das war enorm wichtig für die Mannschaft. Grundsätzlich war es von beiden Seiten kein überragendes Spiel. Der frühe Ausschluss bei Eggendorf hat uns eigentlich nicht in die Karten gespielt. Nach der Gelb-Roten Karte standen sie kompakter. Wir sind dann nicht die, die das Spiel machen können. Das Spiel hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Der direkte Freistoß war entscheidend. Dass er das kann, wissen wir. Das macht er auch im Training. Er war, denk ich, nicht unhaltbar, aber wir nehmen das gerne mit." Markus Krachler, Sektionsleiter SVg Breitenau/Schwarzau.

"Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, Breitenau musste dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir haben es leider verabsäumt, die Tore zu machen, die Chancen waren da. Auch in Unterzahl hatten wir noch genug gute Möglichkeiten, um die Partie zu entscheiden. So eine Partie durch einen Freistoß auf diese Weise zu verlieren schmerz, mit leeren Händen dazustehen ist sehr, sehr bitter." Alexander Jank, Trainer ASK Eggendorf

ASK Eggendorf - Breitenau / Schw. 0:1 (0:0)

Freitag, 24. März 2023, Eggendorf, 150 Zuseher, SR Ramazan Ergin

Tore:

0:1 Marco Milivojevic (84., Freistoß)

ASK Eggendorf: S. Karalic - T. Trippner, M. Beisteiner - D. Aujla - A. Friedrich - A. Kräuter (77. A. Nagy) - H. Akyildiz (HZ. E. Muschlin) - S. Schröckenstein (68. D. Omerovic) - D. Nagy - M. Wagner - F. Cicek; F. Haberl, B. Acikel, M. Helvaci

Trainer: Alexander Jank

Breitenau / Schw.: R. Mrozek, A. Sahin, M. Sauer, M. Sittler, M. Milivojevic (90. R. Puhr), D. Heissenberger (76. P. Glaser), P. Schwarz, S. Barwitzius (90. L. Karner), P. Klimpar, M. Pomelli, E. Meisl; T. Pröll, J. Hekele, F. Breineder

Trainer: Roman Waldherr

Karten:

Gelb: Martin Wagner (10., Foul), Hüseyin Akyildiz (45., Foul), Simon Schröckenstein (56., Unsportl.), Furkan Cicek (79., Foul), Semir Karalic (8., Foul) bzw. Elias Meisl (16., Foul), Marcel Sittler (60., Foul), Marcello Pomelli (81., Foul), Marco Milivojevic (90., Unsportl.)

Gelb-Rot: Martin Wagner (42., Foul) bzw. keine