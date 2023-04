Erster Punkt für Eggendorf im Frühjahr

Werbung

Eggendorf - Katzelsdorf 1:1. Die Partie stand auf der Kippe - denn aufgrund der Wartungsarbeiten des Online-Systems war im Vorfeld nichts wie gewohnt. Doch für das Wiener Neustädter Bezirksderby kam der Nachtragstermin am 1. Mai nicht in Frage, weil da die Katzelsdorfer im Meistercup gefordert sind. Und so wurde das Duell zu einer Zeitreise, inklusive handschriftlich ausgefülltem Spielbericht.

Darauf zu lesen war, dass es am Ende keinen Sieger gab - 1:1. Dabei hatte die Katzelsdorfer in der Anfangsphase mehr von der Partie, Yasin Adigüzel, Bernhard Fucik und Moritz Stangl machten allerdings zu wenig aus ihren Möglichkeiten. „Ja, die Chancen waren da - wir haben sie aber nicht genutzt“, war Katzelsdorf-Trainer Peter Lackner sauer über die Vorstellung seiner Truppe. Eggendorf-Coach Alexander Jank erwartete Katzelsdorf in der Dreierkette, bot seine Mannen in einem 4-4-2 auf. „Das haben wir aber in der Pause wieder geändert, weil wir wenig Zugriff hatten“, so der ASK-Coach.

Durchgang zwei sollte dann ein ganz anderes Bild abgeben. Die Eggendorfer waren aktiver, giftiger, präsenter - und auch vor dem Tor gefährlich. Zunächst hielt Katzelsdorf-Ersatztormann Markus Lechner einen Heilmann-Elfmeter, wenig später war dann Daniel Nagy bei einem Gestocher im Sechzehner zur Stelle. „Wir sind extrem froh, dass wir endlich angeschrieben haben“, jubelte Eggendorfs Jank über den ersten Punkt in der Rückrunde. „Am Ende müssen wir mit diesem einen Punkt zufrieden sein, aufgrund der zweiten Hälfte sind wir mit dem Remis noch gut bedient. Eine völlig inferiorere Leistung, mir fehlen die Worte“, so Lackner.

Statistik

Statistik

ASK EGGENDORF - SC KATZELSDORF 1:1 (0:1).

Tore: 0:1 (14.) Gallei, 1:1 (80.) Daniel Nagy.

Gelb-Rote Karte: Trippner (92., Unsportlichkeit).

Eggendorf: Haberl; Trippner, Wagner, Muschlin; Heilmann, Yavuz (87., Irmak), Omerovic (64., Akyildiz), Kräuter (64., Iljazi), Friedrich; Cicek, Daniel Nagy.

Katzelsdorf: Lechner; Köse, Mattes, Sramek, Andesilic (80., Velickovic); Tadijanovic, Gallei; Fucik (74., Jäger), Adigüzel, Karakaya; Stangl.

Eggendorf, 150.- SR: Bauer (in Ordnung).