Pflichtsiege müssen her

Einen richtigen Fehlstart legten die 2. Landesliga-Teams Eggenburg und Horn Amateure hin. Die Horner sind in der „Ost“ abgeschlagen Letzter und ohne Hilfe aus dem Profi-Kader bisher nicht ligatauglich. Überraschender kommt die aktuelle Eggenburger Formkrise. Zwar haderte der SKE immer wieder mit Ausfällen, vor allem die erhofften Leistungsträger lassen bisher aber aus. Der Trainerwechsel war alternativlos, soll der Herbst noch halbwegs gerettet werden. Nur mit dem allein ist's freilich nicht abgetan. Jetzt sind die Spieler am Zug. Wen, wenn nicht Schlusslicht Würmla, soll Eggenburg schlagen? Da muss ein Sieg her.

Pflichtsiege müssen auch die Horn Amateure landen: in den verbleibenden fünf Runden geht's gegen vier Teams, die in der Tabelle unmittelbar vor Horn liegen. Läuft das schief, schaut's mit dem Klassenerhalt schon zur Halbzeit düster aus. Dann sind diejenigen bestätigt, die Horns Aufstieg als Sechster der 1. Klasse vorab kritisiert hatten.