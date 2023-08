Bad Vöslau jubelt über Derbysieg

Bad Vöslau - Brunn 3:1. In den ersten fünf Minuten fanden die Brunner noch zwei gute Chancen auf die Führung vor, dann schlug aber Bad Vöslau zu. Eine abgefälschte Flanke landete über Daniel Maurer zum 1:0 im Tor. Kurz vor der Pause verwandelte Berke Kuvvet einen Stanglpass zum 2:0. „Wir haben nicht richtig reingefunden. Das war eine schlechte Leistung von uns, defensiv war das sehr dürftig“, haderte Brunn-Trainer Robert Schiener. Patrick Baumeister traf dann die Latte, Robin Maydl die Stange. Auf der Gegenseite schoss Brunn-Keeper Christian Haselbauer Gegenspieler Benjamin Mareich ab, der den Ball nur mehr zum 3:0 einschieben musste. Der Treffer von Ronald Datler zum 3:1 kam zu spät. In der Schlussphase sah dann Schiener auch noch die Gelb-Rote Karte, nachdem er nach einem Stoß eines Bad Vöslauers eine Rote Karte forderte. „Wir haben an diesem Tag gegen die bessere Mannschaft verloren, haben uns unter Wert geschlagen. Das war nicht unser Anspruch“, knurrte Schiener.

„Ein Gegner, der uns liegt“, wusste ASK Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban schon im Vorfeld. Und sollte dann durch eine beherzte, ambitionierte Leistung seiner Truppe bestätigt werden: „Wir haben einen Altersschied von 22 Jahren, das frische Blut in der Mannschaft ist spürbar.“

Khiaban streute den Brunnern auch noch Rosen: „Eine sehr gute Mannschaft, sie bleibt für mich ein absoluter Titelkandidat. Sie waren auch gegen uns richtig stark — aber wir hatten einen sehr guten Tag und konnten uns belohnen.“

Statistik:

Bad Vöslau - Brunn / Geb. 3:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (7.) Maurer, 2:0 (42.) Kuvvet, 3:0 (71.) Mareich, 3:1 (84.) Datler.

Gelbe Karten: Makic (62. Foul), Sevcik (87. Unsportlichkeit), Mareich (86. Unsportlichkeit), Rauch (90+2. Unsportlichkeit); Gallhuber (90+1. Kritik), Nemetz (90+2. Foul), Schiener (90+3. Kritik).

Bad Vöslau: Markus Zach; Sevcik, Dzananovic, Eckl, Muhr (62. Nedjelik); Rauch, Maurer; Makic, Janda (81. Tekinsoy); Kuvvet, Mareich (81. Bimaßl).

Brunn / Geb.: Haselbauer; Würfel (81. Tromayer), Nemetz, Gallhuber, Uhlig, Datler, Lorinson (HZ. Obitsch), Buchta, Berger (86. Anwari), Baumeister, Maydl.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Gürsel Ak.