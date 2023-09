Der doppelte Kalini

Bisamberg - Mannersdorf 2:1. Reich an Chancen war die Partie am Freitagabend zwischen Bisamberg und den Gästen aus Mannersdorf. Schon vor dem 1:0 hatten die Heimischen durch Martin Stehlik und Mikhail Kalini gute Chancen, in Minute 17 klingelte es erstmals. Anis Balti fand mit seinem Pass in der Schnittstelle Kalini, der die Kugel aus 13, 14 Metern hoch - via Latte - ins kurze Eck hämmerte.

Auch danach drückte Bisamberg, hatte aber doppelt Pech. Ein Versuch klatschte an die Stange, ein weiterer an die Latte, ehe Mannersdorf rund zehn Minuten vor der Pause das Zepter in die Hand nahm. „Wir haben dann wirklich gut gespielt, nur das zweite Tor ist uns nicht gelungen“, resümierte Bisamberg-Coach Rene Hieblinger. Dafür sollte aber den Gästen der Ausgleich gelingen. Benjamin Spanel zog zur Mitte und kam zum Schuss - der noch abgefälscht wurde - Namensvetter Sauer im Bisamberger Tor konnte den Einschlag nicht mehr verhindern.

Hieblinger: „Chancen für zwei Spiele“

Auch nach der Pause war Bisamberg das aktivere Team, schon in Minute 54 sollte es die Entscheidung geben. Dominik Volf spielte Solospitze Kalini frei, der vor Mannersdorf-Keeper Patrick Novotny die Nerven behielt und ins kurze Eck traf.

Markus Burger, Volf, Anis Balti und der eingewechselte Antonio Stojimenov ließen weitere gute Chancen aus, bzw. scheiterten am Aluminium oder an Tormann Novotny. Mannersdorf auf der Gegenseite versuchte es viel mit hohen Bällen und wurde - wenn überhaupt - durch Standards gefährlich. Schlussendlich blieb es beim nicht unverdieten Heimsieg, den Hieblinger schon gerne früher eingetütet gehabt hätte. „Es waren Chancen für zwei Spiele“, wusste er.

Highlights (von FussballTvNiederösterreich)

Statistik:

Bisamberg - ASK Mannersdorf 2:1 (1:1).

Torfolge: 1:0 (17.) Kalini, 1:1 (45.) Spanel, 2:1 (54.) Kalini.

Gelbe Karten: Volf (88. Foul), Berisha (75. Unsportlichkeit), Wallner (57. Foul), Balti (86. Foul); Eichler (35. Unsportlichkeit), Sahinarslan (75. Unsportlichkeit).

Bisamberg: Sauer; Burger (79. Hefelle), Kalini (55. Stojimenov), Holzer, Stehlik, Volf, Berisha, Berger, Balti, Wallner (62. Dittrich), Sato.

ASK Mannersdorf: Novotny; Spanel, Alici (62. Rezaie), Silva Santos, Fuchs (78. Lazarevic), Beciri, Eichler, Travnicek (62. Zenk), Koskinen, Polly, Sahinarslan.

102 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Holzinger.