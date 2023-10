Später Dämpfer für Bisamberg

Bisamberg - Klosterneuburg 1:1. Abtasten gab es beim Spiel zwischen Bisamberg und Klosterneuburg keines, beide Teams versuchten schnell in die Spitze und auch zum Abschluss zu kommen. Markus Knebel schob den Ball nach ein paar Minuten überhastet neben den Kasten, auf der anderen Seite prüften die Gäste Christoph Sauer im Bisamberg-Tor, der die Fäuste auspackte.

Nach 16 Minuten klingelte es dann erstmals. Bisamberg verlagerte die Seite von links auf rechts, Alexander Holzer spielte Dominik Volf an, der den Ball mit dem zweiten Kontakt – mit der Ferse – weiterleitete. Holzer lief in Position, sein Stangler fand in der Mitte Lukas Wallner, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Die erste schöne Aktion im Spiel führte gleich zum 1:0.

Auch danach versuchten es die Heimischen, über Volf und Markus Burger gab es gefährliche Situationen, hinten hielt Martin Stehlik den Laden zusammen.

Nach der Pause sah Bisamberg-Trainer Rene Hieblinger eine Chance von Knebel und „ein paar gute Flanken“, Klosterneuburg prüfte Sauer aus der Distanz. „Wir hatten die klar besseren Tormöglichkeiten. Es wäre schon möglich gewesen wären, den Sack früher zuzumachen“, so Hieblinger.

Hueber aus spitzem Winkel

Weil der berühmte Sack aber offen blieb, brachte Klosterneuburg doch noch einen Fuß in die Türe. In der Nachspielzeit (92.) war Goalgetter Christian Hueber nach einem Seitenwechsel aus spitzem Winkel zur Stelle und sackte für seine Farben noch einen Punkt ein. „Natürlich schade und bitter, dass wir – wie in der Vorwoche – den Sieg aus der Hand gegeben haben. Fakt ist aber: Wir sind zu Hause nach wie vor ungeschlagen“, will Hieblinger das Positive mitnehmen.

Highlights (von FussballTvNiederösterreich)

Statistik:

BISAMBERG - FC KLOSTERNEUBURG 1:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (15.) Wallner, 1:1 (90+2.) Hueber.

Gelbe Karten: Wallner (39. Foul), Volf (70. Unsportlichkeit), Stehlik (80. Foul); Reiter (82. Unsportlichkeit).

Bisamberg: Sauer; Kalini, Balti, Wallner (73. Berisha), Stehlik, Volf, Knebel, Sato, Burger (61. Dittrich), Holzer, Berger (54. Hefelle).

FC Klosterneuburg: Aichinger; Spiess, Reiter, Isik, Breicha (68. Koch), Feigl (68. Schmidt), Barton, Mayer, Hueber, Grünzweig, Miklautz (68. Vogel).

134 Zuschauer, Schiedsrichter: Erik Karner.