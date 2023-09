Bisamberg gewinnt schon wieder

Bisamberg - Langenlebarn 3:1. Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen, die Bisamberg in den ersten Minuten kaum zur Entfaltung kommen ließen. Dementsprechend stand es rasch 1:0 für Langenlebarn. Günter Eder legte nach einer Spielverlagerung auf Fabio Slama ab, der im Rückraum Elvis Osmani fand. Der frühere Stockerauer schlenzte den Ball zur Führung ins Eck.

„Am Anfang waren sie unheimlich bissig, da haben wir uns schwergetan“, musste sich Bisamberg-Trainer Rene Hieblinger eingestehen. Nach und nach fanden seine Burschen besser ins Spiel und glichen noch vor dem Pausenpfiff aus. Anton Berisha scherzelte eine Kopfballverlängerung von Martin Stehlik zum 1:1 in die Maschen, vorangegangen war dem Ganzen ein Einwurf.

Auf Spitz folgte Schwalbe

Nach gut einer Stunde war die Partie dann endgültig auf den Kopf gestellt. Bisamberg ging erstmals in Führung - und das nicht unverdient. Dominik Volf traf mit dem Spitz, Hieblinger schmunzelte: „Typisch Volfi.“

Weniger zu lachen hatte der ehemalige Retz-Trainer nur rund zehn Minuten später. Antonio Stojimenov, der in der ersten Halbzeit für Kritik die gelbe Karte sah, flog in der 77. Minute für eine Schwalbe vom Platz. Markus Knebel, erstmals in der Bisamberger Startelf, war's egal. Er wurde in Minute 80 auf die Reise geschickt, umkurvte Felix Neuhold im Langenlebarn-Tor und ließ sich für das 3:1 feiern. Neuhold war früh in der Partie für Einser Adnan Arnautovic gekommen.

„Zwei Siege in Folge, zu Hause ungeschlagen. Das passt“, freute sich Hieblinger nach dem Dreier gegen den Vorjahresaufsteiger.

Statistik:

Bisamberg - Langenlebarn 3:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (10.) Osmani, 1:1 (36.) Berisha, 2:1 (65.) Volf, 3:1 (80.) Knebel.

Gelbe Karten: Hieblinger (50. Kritik), Wimmer (50. Kritik), Stojimenov (37. Kritik), Volf (54. Kritik), Stehlik (26. Kritik), Berger (40. Foul); .

Bisamberg: Sauer; Burger (89. Hüttmair), Stojimenov, Berger, Sato, Stehlik, Holzer, Berisha, Volf (85. Hefelle), Knebel (82. Dittrich), Balti.

Langenlebarn: Arnautovic (19. Neuhold); Osmani, Horaczek, Duty, Slama, Gugganig, Eder (65. Waiss), Grill, Buchinger, Szuchony (81. Jirout), Smolovic.

158 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Winkler.