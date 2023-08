Bisamberger Kämpferherz wurde belohnt

Dabei kamen die Lenaustädter mit breiter Brust in das erste Korneuburger Bezirksduell. Doch auf dem Platz, vor ansehnlicher Kulisse, war davon nicht viel zu sehen. Die Stockerauer taten sich schwer, Bisamberg der Führung näher. SVS-Coach Robert Haas brachte es auf den Punkt: „Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden, Bisamberg brachte mehr Herz auf den Platz.“ Anis Balti und Markus Burger hatten die ersten Sitzer für die Hausherren, ehe der Fußball wieder zeigte, wie brutal er sein kann:

Ein schöner Angriff der Gäste, ein gechippter Ball auf Mario Konrad und der Sommer-Neuzugang zeigte seine Abschlussqualitäten im Strafraum ins lange Eck – 1:0. „Da ist er gnadenlos“, seufzte FCB-Trainer Rene Hieblinger. Danach bekamen die Stockerauer die Partie besser in den Griff und sorgten für Ruhe im Spiel.

Kreso wurde zum Unglücksraben

Nach der Pause starteten die Bisamberger wieder schwungvoller, doch ein schneller SVS-Gegenangriff auf der rechten Seite, eine scharfe Hereingabe und Goran Kreso blockt im Reinrutschen ab, doch der Ball ging an seinen Arm – Elfmeter! Ein weiterer Neuzugang, Florian Frithum, übernahm Verantwortung und traf souverän ins linke obere Eck.

Die Entscheidung? Nein. Und das hatte mehrere Gründe: Erstens musste Haas ordentlich durchwechseln, weil seine Spieler die Strapazen von drei Spielen in sieben Tagen spürten. „Danke dafür an den Verband“, so Haas sarkastisch. Allerdings ging es Bisamberg genauso, doch dort war, zweitens, in diesem Derby mehr Herz, Wille und Emotion im Spiel. Und drittens schlief man nach einem Freistoß von der linken Seite, den Balti in den Strafraum zirkelte und Anton Berisha zum Anschlusstreffer köpfelte, auch weil er von der Hintermannschaft der Haas-Elf vergessen wurde.

Berisha ließ alle Dämme brechen

Dann wurde es, wenig überraschend, hektisch. Auf Stockerauer Seite vergab Daniel Griessler eine tolle Konterchance zum 3:1, weil er verstolperte, anstatt abzuspielen. Auf Bisamberger Seite wurde es in der Nachspielzeit dann euphorisch: Mikhail Kalini schlug den Ball von der linken Seite hoch in Richtung Strafraum, dort kam der Ball in Strafraummitte zu Berisha, der ansatzlos abzog – 2:2.

Hieblinger war danach happy: „So schön ist Fußball. Ich denke, dieser Punkt ist hochverdient für uns. Vor dem Spiel hätte ich das Ergebnis unterschrieben, aber danach wäre sogar mehr möglich gewesen.“

Haas: „Schönreden bringt uns nicht weiter“

Sein Pendant Haas war indes stinksauer: „Das fühlt sich wie eine Niederlage an, sehr enttäuschend und ich bin sehr unzufrieden mit den umgesetzten Inhalten. Es war auch eine Mentalitätsfrage. Natürlich könnte ich sagen, dass ein Saisonstart mit sieben Punkten toll ist, aber dem ist nicht so. Ich wäre auch bei einem Sieg nicht zufrieden gewesen, denn Schönreden bringt uns nicht weiter.“

Highlights (von FussballTV Niederösterreich)

Statistik:

Bisamberg - Stockerau SV 2:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (24.) Konrad, 0:2 (66., Elfmeter) Frithum, 1:2 (84.) Berisha, 2:2 (90+3.) Berisha.

Gelbe Karten: Stehlik (85. Foul), Balti (90+2. Kritik), Burger (67. Unsportlichkeit), Berisha (73. Unsportlichkeit); Konrad (29. Unsportlichkeit), Frithum (73. Unsportlichkeit).

Bisamberg: Sauer; Berger (46. Stojimenov), Berisha, Wallner, Kreso; Stehlik, Sato; Kalini, Balti, Volf (46. Alexander Holzer); Burger (71. Knebel).

Stockerau SV: Umschaden; Schmid (81. Pacher), Popp, Philip Holzer (60. Seperic), Dafert; Celik, Kalser (81. Rapp); Jackel (60. Karwas), Frithum (75. Griessler), Wieneritsch; Konrad.

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcus Pottendorfer.