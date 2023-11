Elfer verschossen, Unentschieden gespielt

Bisamberg - Wolkersdorf 1:1. Formstarke Wolkersdorfer mussten zur Heimmacht nach Bisamberg. Die Vorzeichen versprachen ein prickelndes Aufeinandertreffen, im Spiel selbst merkte man aber, dass kein Team dem anderen ins offene Messer laufen musste.

Wolkersdorf brachte vor der Pause seine PS nicht auf den Platz, wäre kurz vor dem Halbzeitpfiff aber beinahe dennoch in Führung gegangen. Emanuel Rajdl kam mit dem Gesicht zum eigenen Tor an den Ball und wurde von hinten getroffen, vorangegangen war ein Ballverlust von Dominik Volf tief in der eigenen Hälfte. Wie gewohnt trat Kapitän Daniel Schöpf zum Strafstoß an (42.), setzte diesen jedoch an die Stange.

Schiener mit Glanzparade

Dass es torlos in die Halbzeit ging, lag auch an Maximilian Schiener. Der Ex-Bisamberger im Wolkersdorfer Tor machte sich nach einer Standardsituation ganz lang und kratzte einen Kopfball der Heimischen aus dem Kreuzeck. Gleich nach Wiederbeginn schnappte sich Niklas Mikulanec das Leder, spielte tief auf Rajdl und ging den Weg vors Tor mit. Rajdl scheiterte an Sauer, den Abpraller legte Mikulanec ins Netz.

„Wir haben schon ein bisschen gebraucht, bis wir uns erfangen haben“, gab Bisamberg-Trainer Rene Hieblinger zu. Sein Teamschlug dann nach einer Stunde zurück. Langer Einwurf, Stangler von Anis Balti, Tor. Volf musste am zweiten Pfosten nur noch Danke sagen.

Zweimal Rot

In der Folge gab es Chancen hüben wie drüben, Tor gab es allerdings aber keines mehr. Dafür aber zwei rote Karten. Balti wurde nach einem Foul ausgeschlossen (im Spielbericht steht fälschlicherweise Tätlichkeit, Anm.) und Wolkersdorf-Coach Markus Siebenhandl, weil er nach dem Match das Spielfeld betrat und das Gespräch mit dem Schiedsrichter suchte: „Ich hab ihn gefragt, warum er nur zwei Minuten nachspielen lässt. Von mir aus ist das Gelb, aber Rot? Anscheinend sind das jetzt die Regeln“, war der Wolkersdorfer Trainer verwundert.

Siebenhandl beantwortete die Frage, ob das Remis denn gerecht sei, wie folgt: „Insgesamt schon. Wir nehmen das X gegen eine gute Bisamberger Mannschaft mit. In der ersten Halbzeit sind wir aber nicht auf unser Level gekommen, deswegen bin ich auch nicht ganz zufrieden.“ Hieblinger fand: „In der ersten Halbzeit waren wir sicher die bessere Mannschaft.“

Highlights

Statistik:

BISAMBERG - WOLKERSDORF 1:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (47.) Mikulanec, 1:1 (63.) Volf.

Gelbe Karten: Stehlik (70. Kritik), Volf (41. Kritik); Hochmeister (75. Foul).

Rote Karten: Balti (90+1. Tätl.); Siebenhandl (. sonst.).

Bisamberg: Sauer; Volf, Knebel (87. Dittrich), Berisha, Holzer, Stehlik, Sato, Berger, Balti, Kreso, Kalini.

Wolkersdorf: Schiener; Schöpf, Bleyer, Mikulanec, El Dib, Fabian Stöckl, Rajdl, Petronczki, Hager, Hochmeister, Waranitsch (77. Mathias Stöckl).

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Radev.