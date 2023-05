Bisamberg bleibt weiter „Riesentöter“

Bisamberg - Wolkersdorf 1:0. Volles Haus bei perfektem Frühsommerwetter am Bisamberger Sportplatz, auch viele Gästefans begleiteten ihr Team, das sich nach dem Triumph über die Korneuburger in der Vorwoche wieder im Titelkampf zurückmeldete. Das Spiel konnte mit dem Ambiente aber nicht mithalten: „Sagen wir so, Freunde des brasilianischen Fußballs kamen nicht auf ihre Kosten. Der Ball war mehr in der Luft als am Boden“, meinte Bisamberg-Obmann Franz Holzer sarkastisch.

Passend dazu hatten die Wolkersdorfer nach einem Eckball die erste Chance, die Bisamberger wiederum nach einem Einwurf. Und sinnbildlich die Führung für die Blau-Weißen: Dreimal wurde der Ball mit dem Kopf weitergeleitet, bis Lorenz Grabovac in den Strafraum spritzte, das Leder mit – erraten – dem Kopf mitnahm, SCW-Goalie Christian Schiller umkurvte und aus spitzem Winkel zum 1:0 einschoss.

Hemmte Drucksituation Wolkersdorf?

Danach versuchten die Gäste mehr zu machen, hatten einen gute Freistoßchance, die FCB-Goalie Christoph Sauer stark parierte. Zur Pause meinte FCB-Trainer Thomas Flögel: „Unsere Führung ging in Ordnung, weil wir aggressiver waren. Ich hatte das Gefühl, dass die Wolkersdorfer nicht genau wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollen.“

Nach Seitenwechsel ein ähnliches Bild, ein Leckerbissen war es weiterhin nicht. Nach einem weiten Pass scheiterte ein Wolkersdorfer alleine vor Sauer, im Gegenzug hatte Oliver Ifkovits eine Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Kurz vor Schluss dann noch einmal kurz Aufregung im Bisamberger Strafraum: Einem Verteidiger sprang der Ball weg, ein SCW-Akteur ging mit dem Bein dazwischen und ging dann zu Boden. Doch statt Elfmeter entscheid der Schiedsrichter auf Stürmerfoul.

Am Ende blieb es beim knappen Sieg der Bisamberger: „Wir hatten nichts zu verlieren und wollten den Sieg einfach mehr. So gesehen, waren die drei Punkte hochverdient“, analysierte Flögel. Wolkersdorf-Trainer Günter Schiesswald meinte: „Wir haben aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit verdient verloren. Insgesamt waren wir immer einen Schritt zu langsam.“

Statistik:

Bisamberg - Wolkersdorf 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (23.) Grabovac

Karten: Ifkovits (78., Gelbe Karte Unsportl.), Schiesser (41., Gelbe Karte Foul), Grabovac (25., Gelbe Karte Kritik)Rajdl (8., Gelbe Karte Unsportl.), El Dib (81., Gelbe Karte Unsportl.)

Bisamberg: Sauer; Alexander Holzer (88. Sentesch), Philip Holzer, Wallner, Berisha, Hefelle (66. Chryssajis); Schiesser (66. Berger), Stehlik, Volf (88. Euler-Rolle); Grabovac, Ifkovits.

Wolkersdorf: Zillinger, Bleyer, Hager, Schiller, Hochmeister (73. Weigl), Eibl, Petronczki, Rajdl, Mikulanec, Stanic (HZ. Mayer), Waranitsch (65. El Dib)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Bruckmüller