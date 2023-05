Brunn bleibt Korneuburg-Schreck

Brunn - Korneuburg 2:0. Gegen Brunn spielt Korneuburg nicht gern. In den letzten acht Spielen gab es gegen die Schiener-Elf keinen Sieg. Das setzte sich auch am Freitagabend fort. „Wir haben eine gute Partie geliefert. Korneuburg war in der Offensive aber immer wieder gefährlich“, rekapitulierte Brunn-Trainer Robert Schiener. David Würfel scheiterte mit einer guten Chance an Korneuburg-Keeper Michael Stöckl, auf der anderen Seite setzte Benjamin Sulimani einen Kopfball nicht ins Tor. Die Hausherren setzten aber nach, gingen kurz vor der Pause in Führung. Einen Schuss von Julian Uhlig konnte Stöckl noch parieren, beim Nachschuss von Paul Kozelsky vom Fünfer war er aber machtlos - 1:0 (38.). „Für uns war das ein enormer Motivationsschub, wir haben die Partie dann besser kontrolliert“, meinte Schiener.

Niederlage halb so schlimm

Nach dem Seitenwechsel stellte Korneuburg auf eine Dreierkette um, riskierte in der Offensive mehr. Doch so kam Brunn im Konter zu Möglichkeiten. Nach einer Stunde wurde Julian Uhlig nach einem Stanglpass im Sechzehner gelegt, den fälligen Strafstoß verwandelte Patrick Baumeister zum 2:0. Auf der anderen Seite vergab Sulimani im Eins-gegen-Eins die Riesenchance auf den Anschlusstreffer, einen Sulimani-Freistoß fischte Brunn-Keeper Christian Haselbauer aus dem Kreuzeck. „Sie haben bis zum Schluss viel versucht, wir haben hinten aber kaum etwas zugelassen. Ein verdienter Sieg“, resümierte Schiener. Für Korneuburg war die Niederlage aber zu verschmerzen. Denn Verfolger Wolkersdorf verlor in Bisamberg, womit die Schalkhammer-Elf drei Runden vor Schluss weiter vier Punkte Vorsprung hat.

Statistik:

Brunn / Geb. - Korneuburg 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (38.) Kozelsky, 2:0 (58., Elfmeter) Baumeister

Karten: Datler (90+5., Gelbe Karte Unsportl.), Haselbauer (77., Gelbe Karte Unsportl.), Würfel (83., Gelbe Karte Foul)Hautzinger (84., Rote Karte Tätl.), Erel (68., Gelbe Karte Foul), Thoma (57., Gelbe Karte Foul), Kaya (90+5., Gelbe Karte Unsportl.)

Brunn / Geb.: Nemetz (89. Fönyedi), Uhlig, Würfel, Kozelsky (66. Resch), Buchta, Gallhuber, Datler, Haselbauer, Berger, Obitsch (80. Reil), Baumeister

Korneuburg: Bauer, Stöckl, Erel, Yavuz (64. Kaya), Küssler (80. Schneider), Thoma, Topal, Kovacevic (80. Roschitz), Tuczai (70. Jackel), Hautzinger, Sulimani

450 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer