Amateure teilen die Punkte

Horn Amateure - Admira Panthers 0:0. Horn II gegen die Admira Panthers hieß die Paarung am Sonntagabend in der 2. Landesliga Ost. Beide Mannschaften gingen von Beginn an hohes Tempo, standen diszipliniert und zeigten sich taktisch gut eingestellt. Torchancen waren vor der Pause Mangelware, das Spielgeschehen lief meist von Sechzehner zu Sechzehner. „Ja, da war eher wenig los“, gestand Horn-Coach Daniel Vladisavljevic, der allerdings hervorhob: „Das Tempo war aber hoch.“

Zwei Hunderter

Nach dem Seitenwechsel lief das Spiel ähnlich ab, da hatten aber beide Mannschaften zumindest eine richtig gute Chance. Die Panthers tankten sich gut durch und prüften mit einem Schuss Horn-Schlussmann Matteo Hotop. Für die Waldviertler war es Valentin Akrap, der nach einer Stunde in die Partie kam.

Akrap scheiterte mit seinem Kopfball in der Schlussphase an Admira-Goalie Dominik Sulzer, der die Null festhielt. Vladisavljevic fand im Nachgang: „Im Großen und Ganzen ein gerechtes Unentschieden.“

Statistik:

Horn Amateure - Admira Panthers 0:0 (0:0).

Torfolge: .

Gelbe Karten: Hinterleitner (66. Foul); Yesilöz (83. Kritik), Koreimann (33. Foul).

Horn Amateure: Hotop; Eidher, Drljepan, Uchimura, Weigand (60. Alozie), Hinterleitner, Stojak, Reichenvater (60. Akrap), Petuely, Hot, Kiris.

Admira Panthers: Sulzer; Feiner, Cosic, Koreimann, Parkadze (56. Yesilöz), Araz, Stevanovic, Nela, Murgas (23. Badji), Krienzer, Bachmeier (73. Cuhadar).

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Katterbauer.