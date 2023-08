Ehemalige Bundesliga-Spieler entschieden Partie

Horn Amateure - Katzelsdorf 1:2. Liga-Neuankömmling Horn Amateure musste sich schon im ersten Spiel der 2. Landesliga Ost ganz knapp mit 0:1 in Klosterneuburg geschlagen geben. Wenngleich die Leistung phasenweise gut war, die Waldviertler kompakt standen und wenig zuließen, am Ende schaute man durch die Finger.

Gegen Katzelsdorf nahmen sich Daniel Vladisavljevic und seine Mannen vor, erstmals zu punkten. Der Gegner, gespickt mit mehreren ehemaligen Profis und Regionalligaspielern, sollte das Unterfangen aber schwierig gestalten. Der Bekannteste von ihnen – Ex-Rapidler Christopher Drazan – stellte nach einer halben Stunde auf 1:0 für die Gäste. Der Linksfuß schloss aus de Halbfeld gekonnt aufs lange Eck, die Kugel passte genau.

Horn schüttelte sich kurz und kam fast postwendend zurück. In Minute 38 war Julian Hinterleitner da, er erzielte den Ausgleich, nachdem den Gästen im Spielaufbau ein Fehler unterlief. Hinterleitner blieb cool und ließ Martin Skarek im SCK-Tor keine Chance.

Vladisavljevic: „Promi-Bonus“

Nach der Pause blieb Horn durch Umschaltsituationen gefährlich, eine dieser unterband Drazan mit einem Foul. Schon gelb-verwarnt sah er nicht den zweiten gelben Karton und damit die Ampelkarte, was Vladisavljevic nicht verstand: „Jeder andere Spieler bekommt da Gelb-Rot, das war ein bisschen Promi-Bonus.“

So blieb es beim elf gegen elf und Katzelsdorf kam - durch Drazan eingeleitet - vier Minuten vor dem Ende zum Siegestor. Ein Horn-Verteidiger lief seinem Gegenspieler von hinten in die Beine, den fälligen Elfer verwandelte Matthias Lindner zum 2:1. „Wir waren in der zweiten Halbzeit am Drücker, haben die Umschaltsituationen aber nicht gut zu Ende gespielt“, ärgerte sich Vladisavljevic über die späte Niederlage.

Statistik:

Horn Amateure - SC Katzelsdorf 1:2 (1:1).

Torfolge: 0:1 (30.) Drazan, 1:1 (38.) Hinterleitner, 1:2 (86., Elfmeter) Lindner.

Gelbe Karten: Eidher (57. Unsportlichkeit), Corkovic (27. Foul), Tichy (34. Kritik), Hot (59. Foul), Vladisavljevic (76. Kritik); Fucik (90+3. Unsportlichkeit), Onur (72. Foul), Jäger (39. Foul), Lukac (65. Foul).

Horn Amateure: Maurer; Corkovic, Hinterleitner, Uchimura, Alozie (HZ. Weigand), Reichenvater (52. Kiris), Coco, Hot (89. Ikekpolor), Petuely (73. Mendelski), Stojak (73. Seidl), Eidher.

SC Katzelsdorf: Skarek; Jäger, Lukac, Stetter, Jovanovic (HZ. Imnitzer), Seletkovic, Johnson (90+2. Aigner), Drazan (90+1. Velickovic), Fucik, Onur (77. Bumba), Lindner.

41 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Radev.