Individuelle Klasse schlug Teamspirit

Schon gleich zu Beginn setzten die Panthers eine Ausrufezeichen. Mit einem Pass öffnete sich die Abwehr von Langenlebarn, doch Keeper Adnan Arnautovic konnte sich im 1:1 auszeichnen (3.). Danach übernahm aber für etwa 20 Minuten die Heimelf das Kommando. Eine gute Kombination wurde von den Gäste noch abgewehrt, der Schuss war zu zentral angetragen. Doch eine Minute später (13.) stand es 1:0 für die Hausherren. Ein herrlicher „Durchsteckpass“ von Osmani landete bei Gregor Waiss der ideal Flo Slama bediente und dieser vollendete. Infolge wehrte der Gästekeeper noch einen Osmani-Schuss ab, da hätte auch mehr daraus werden können, das 2:0 lag in der Luft.

Ab Minute 20 übernahmen die Gäste das Kommando

Jetzt zeigten aber die Gäste ihre technische Klasse. Ein Kopfball in der 23. Minute konnte noch von der Lale-Defensive geklärt werden, doch etwas mehr als zehn Minuten später stand es 1:1 (34.). Zugegeben eine herrliche Aktion über drei Stationen, doch dabei sah die gesamte Restverteidigung von Langenlebarn nicht gut aus. Die Panthers fuhren ihre Krallen aus und schockten die Hausherren noch mit dem 1:2 (42.). Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung führte zu einem Konter für die Admira, die wieder die Heimabwehr alt aussehen ließen. Noch vor dem Wechsel prüften die Gäste per Freistoß die Klasse von Keeper Arnautovic, dieser rettete vorerst mit einem Save den knappen Rückstand (45+2.).

Kurz nach dem Wechsel die vermeintliche Entscheidung, doch Lale zeigte Teamspirit

Mit einem weiten öffnenden Pass wurde knapp nach dem Wechsel abermals die Defensive von Langenlebarn düpiert. Ein verlorenes Laufduell - Querpass - und der Angreifer der Panthers bedankte sich artig mit dem 1:3 (50.). Das Spiel schien gelaufen, doch jetzt zeigte Langenlebarn diesen legendären Teamspirit. Zuerst eine „Hunderter“, wo man den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unterbrachte (60.), kurz danach die Einwechslung von Günter „Ruud“ Eder, der offensichtlich das Team noch mal wachrüttelte. Ein guter Angriff der Heimischen bedeutete das 2:3, der Anschluß wenn auch durch ein Eigentor. Egal - jetzt blies die Heimelf zum Halali - ein herrlicher Heber Richtung Kreuzeck von der Ecke der Strafraumgrenze von Osmani wehrte der Gästekeeper zur Ecke ab (71.), danach wieder ein Topchance für die Mitrovic-Elf (72.), der Ausgleich hing in der Luft. Als dann noch „Ruud“ Eder zu Fall gebracht wurde erwartete jeder den fälligen Elferpfiff - für Schiri Hertelt war die Aktion aber nicht elferreif (85.) ...

Langenlebarn „machte auf“ und geriet mit 2:4 in Rückstand

Langenlebarn setzte alles auf eine Karte - und lief in Konter. Einen dieser Attacken konnte Arnautovic noch klären, doch in Minute 94 war er machtlos. Zwar verkürzte Langenlebarn noch aus einem indirekten Freistoß auf 3:4, doch das Spiel war gelaufen. Kurios: Weil Panthers-Keeper Maximilian Sulek nach dem Gegentor den Ball wegschoss, sah er weil er schon Gelb hatte die Gelb-Rote Karte. So hütete mit Andrija Vasic in den Schlussminuten ein Feldspieler das Tor.

Matej Mitrovic, Trainer Langenlebarn: „Wir haben zwanzig Minuten sehr gut gespielt, doch durch individuelle Fehler den Gegner zurück ins Spiel gebracht. Deswegen haben wir uns auch heute keinen Punkt verdient. Diese Einzelfehler müssen wir abstellen, es werden sicher noch stärkere Mannschaften kommen.“

Günter Flehberger, sportlicher Leiter Langenlebarn: „Über das ganze Spiel gerechnet wäre ein Punkt nicht unverdient gewesen. Doch wir haben durch Eigenfehler den Gegner wieder ins Spiel gebracht. Schade!“

Gerhard Fellner, Trainer Admira Panthers: „Für Fußballliebhaber war von guten Kombinationen, dem ein oder anderen Fehler über Spannung bis hin zu einem Platzverweis alles dabei. Aus solchen Schlachten kommst gestärkt raus.“

15.08.2023 17:30

Statistik:

Langenlebarn - Admira Panthers 3:4 (1:2).

Torfolge: 1:0 (13.) Slama, 1:1 (34.) Yesilöz, 1:2 (42.) Bachmeier, 1:3 (50.) Suljovic, 2:3 (69., Eigentor) Suljovic, 2:4 (90+10.) Vasic, 3:4 (90+12.) SlaGugganig (77. Stickler)ma.

Gelbe Karten: Horaczek (90+5. Unsportlichkeit), Grill (80. Unsportlichkeit), Gugganig (60. Foul); Sulek (90+5. Kritik), Cosic (84. Unsportlichkeit), Köse (80. Foul), Bachmeier (52. Unsportlichkeit), Yesilöz (40. Foul).

Langenlebarn: Arnautovic; Horaczek, Gugganig (77. Stickler), Grill, Szuchony; Benjamin Duty, Buchinger; Osmani, Slama, Christopher Duty (67. Eder); Waiss.

Admira Panthers: Sulek; Koreimann, Suljovic (88. Vasic), Krienzer, Feiner, Köse (81. Djordjevic), Conzadori (HZ. Demir), Bachmeier, Cosic, Yesilöz (64. Frasz), Cuhadar.

220 Zuschauer, Schiedsrichter: Kurt Hertelt.