Ein offener Schlagabtausch

Langenlebarn - SC Katzelsdorf 2:1. Langenlebarn lief im Duell der Aufsteiger mit einer überraschenden Aufstellung ein. Der erst 17-jährige Patrick Jirout feierte sein Start-Elf-Debüt. Und gleich vorweg: Es war ein gelungener Einstand. Der als „Zehner“ aufgebotene Jirout hatte starke Momente, ging mutig in die Zweikämpfe und tauchte auch gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Keine Frage: ein guter Junge, dem die Zukunft gehört. „Patrick hat sehr gut und ohne Angst gespielt“, lobte Trainer Matej Mitrovic nach dem Spiel. Das Tor hütete Eigenbauspieler Nico Huber, während die etatmäßige Nummer eins Adnan Arnautovic neben Goalgetter Günter Eder auf der Ersatzbank saß.

Langenlebarn ging im Aufsteiger-Duell, in dem es auch zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Peter Lackner kam, nach einer halben Stunde in Führung. Die Flügelzange schlug zu. Links-Außen Markus Horaczek verwertete einen scharfen Stanglpass von Rechts-Außen Ben Duty (31.).

Was das Tore schießen betrifft, war es nicht der Tag von Ben Duty. Nach einer halben Stunde tauchte er alleine vor dem Tormann auf, sein Haken aber geriet zu weit und sogar ins Torout (26.). Ideal bedient von Samuel Korenacka, zog er kurz vor der Pause erneut auf das Tor, ließ aber auch diese Hundertprozentige ungenützt (43.). Und weil aller guten Dinge drei sind, scheiterte Ben Duty auch kurz nach der Pause bei seiner größten Chance: Nach idealem Stanglpass von Horaczek setzte er den Ball unbedrängt aus kurzer Distanz daneben (51.). Statt 2:0 stand es fünf Minuten später 1:1.

Und kurz vor Schluss war Duty im 1:1 gegen den Goalie erneut nur zweiter Sieger, durfte sich in dieser Aktion aber zumindest damit trösten, das zweite und entscheidende Tor aufgelegt zu haben: Thomas Müllner krönte mit seinem Abstaubertor seine starke Leistung – 2:1 (84.), Sieg für Langenlebarn.

Ben Duty war also vom Abschlusspech verfolgt, bereitete aber zwei Tore vor. Noch mehr ärgern musste sich Katzelsdorfs Moritz Stangl. Mit dem Pausenpfiff setzte er einen Kopfball drüber (44.). In der zweiten Halbzeit vergab er gleich drei Hundertprozentige. Die erste aus kurzer Distanz, als Nico Huber super reagierte und Patrick Grill den Ball schließlich von der Linie kratzte (74.). Grill besserte damit ein vorangegangenes Missgeschick aus, er hatte nämlich gleich nach der Pause nach Fuciks scharfer Hereingabe ein unglückliches und kaum zu vermeidendes Eigentor zum zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (56.). Ein zweites Mal hatte Stangl das sicher scheinende 1:2 am Bein, scheiterte aber wieder am glänzend reagierenden Huber (83.). Und auch kurz vor Schluss hätte Stangl das Tor machen können, ja müssen – wäre da nicht erneut Langenlebarns Nico Huber und dessen dritte Großtat gewesen (88.).

Es war ein richtiger Schlagabtausch, den die Zuschauer nach dem 1:1 geboten bekamen. Eröffnet wurde dieser von einem guten Szuchony-Schuss und einer noch besseren Parade von Tormann Dominik Hemmelmayer (66.). Den Schlusspunkt setzte Müllner, als er am Keeper scheiterte (90.). Und dazwischen lagen vergebene Sitzer von Moritz Stangl und Ben Duty – und das entscheidende Tor zum nicht unverdienten 2:1.

Statistik:

Langenlebarn - SC Katzelsdorf 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (30.) Horaczek, 1:1 (56., Eigentor) Grill, 2:1 (84.) Müllner

Karten: Gugganig (41., Gelbe Karte Foul)Fucik (22., Gelbe Karte Foul), Adigüzel (76., Gelbe Karte Kritik)

Langenlebarn: Buchinger (81. Manduric), Gugganig, Szuchony, Grill, Duty Christopher (81. Noitzmüller), Müllner, Jirout (64. Bauer), Duty Benjamin, Huber, Korenacka (64. Eder), Horaczek

SC Katzelsdorf: Tisch, Köse, Velickovic, Tadijanovic, Andesilic, Fucik, Stangl, Adigüzel, Kadletz, Hemmelmayer, Mattes Christoph

166 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Wucherer