Traumtor ebnete den Weg

Mistelbach - Klosterneuburg 0:2. 25 Minuten dauert es, bis am Freitagabend in Mistelbach erstmals etwas in einem der beiden Strafräume passierte. Die Gäste aus Klosterneuburg kombinierten sich gut über links durch, Konstantin Reiter hatte den Kopf oben und spielte auf Moritz Breicha rüber. Der nahm den ersten Kontakt, schoss aber aus knapp fünf Metern drüber.

Auch die zweite Möglichkeit gehörte den Gästen aus Klosterneuburg, diesmal über links. Sandro Feigls Hereingabe entschärfte FCM-Tormann Richard Rickl. Beim dritten Versuch klingelte es dann – und wie. Thomas Schmidt luchste Tomas Tok seitlich auf Höhe der Mittellinie den Ball ab, lief noch ein paar Schritte und legte quer auf Breicha. Der nahm sich aus gut 35 Metern ein Herz, die Kugel fiel hinter Rickl genau ins Kreuzeck.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte die Truppe von Trainer Mario Handl sogar noch die Chance auf 2:0 zu stellen, Christian Hueber fand Feigl, der nur knapp drüber schoss.

Graf prüfte Rickl

Alexander Graf prüfte Mitte der zweiten Halbzeit Rickl nach einer scharfen Hereingabe, auf der Gegenseite gab Tok einen Schuss ab, der aber weit drüber ging. In der Schlussphase machte der eingewechselte Leopold Vogel den Deckel drauf, er benötigte nur sieben Minuten, um auf 2:0 zu stellen und damit den Endstand zu fixieren.

Mistelbach-Coach Alfred Rötzer resümierte: „Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen. Wenn der Ball mehr in der Luft ist, als am Boden, können wir unser Spiel nicht aufziehen. Das hat uns natürlich gar nicht geschmeckt. Der Gegner hat das richtig gut gemacht.“

Statistik:

Mistelbach - FC Klosterneuburg 0:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (36.) Moritz Breicha, 0:2 (78.) Vogel.

Gelbe Karten: Augustin (75. Unsportlichkeit); Feigl (90+4. Unsportlichkeit), Hasan (70. Foul).

Mistelbach: Rickl; Mistura, Bernhard, Augustin, Graf, Iberdemaj, Bauer (66. Berger), Tok, Kautz, Aichinger, Maslowski.

FC Klosterneuburg: Zessner-Spitzenberg; Barton, Feigl, Grünzweig, Moritz Breicha, Schmidt, Hueber, Koch (71. Vogel), Reiter, Mayer, Hasan (71. First).

151 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Holzinger.