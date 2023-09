Blitztor ebnete den Weg zu Heimsieg

Mistelbach - Horn Amateure 2:0. Die erste Duftmarke setzten die Gäste aus dem Waldviertel in Minute elf. Nach einem Corner setzte Pascal Eidher seinen Kopfball an die Oberkannte der Latte, von Trainer Daniel Vladisavljevic gab’s dafür an der Seitenlinie gleich lautstark Lob: „Bravo Pascal, bravo Pascal.“

Den richtigen Riecher hatte auf der Gegenseite auch Albert Kautz. Nach einem weiten Ball setzte er Tomas Tok ein, Leon Aichinger scheiterte in der Mitte an Jonas Maurer, der den Ball unter sich begrub. Coach Alfred Rötzer beklatschte die Aktion, forderte aber zeitgleich: „Jungs, wir brauchen mehr Ballbesitz.“

Beide Mannschaften zeigten, dass sie gut kombinieren und Fußball spielen können, den letzten Pass erreichte im Sechzehner aber in der ersten halben Stunde kein Protagonist. Maurer und Gegenüber Richard Rickl blieben auch weitestgehend beschäftigungslos. Die Partie war durchaus kurzweilig und temporeich, auch wenn die ganz großen Möglichkeiten zunächst fehlten. Bis zur 41. Minute, da gab es die dickste Möglichkeit. Über Kautz kam die Kugel zu Rechtsverteidiger Oliver Stuchetz, der mit seiner guten Hereingabe Tok fand. Der Spielmacher schob den Ball aber am Pfosten vorbei.

Ein Löschmeister namens Rickl

Nur zwei Minuten später brannte es auch im FCM-Strafraum lichterloh, Rickl konnte gerade noch löschen. Nach einem Freistoß und dem zweiten, dritten und vierten Ball in den Sechzehner war plötzlich Amar Hot allein, seinen Halbvolley fischte Rickl bravourös heraus. Gleich danach schoss Kevin Petuely am kurzen Eck vorbei. Dann war Schluss, es ging in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Knall. Mistelbach nutzte einen Fehler der Horner beim Rausspielen, Tok setzte Kautz ein, der den Ball mit links ins lange Eck schlenzte. Nur Sekunden später hatte der Flügelspieler – wieder mit links – die nächste Möglichkeit. „Mit dem 1:0 war es dann natürlich ruhiger. Das hat uns in die Karten gespielt“, wusste Rötzer.

Horn versuchte es weiterhin spielerisch, Mistelbach lauerte und nutzte die Fehler. Nach einem hohen Ballgewinn schoss Niki Maslowski knapp drüber (54.), auf der anderen Seite rutschte ein Freistoß durch und stellte Rickl vor eine kleine Prüfung.

Bauer mit der Entscheidung

Marcel Bauer machte schließlich den Deckel drauf, Tok durfte sich über seinen zweiten Assist freuen. Bauer visierte beim Jubel die Tribüne und die heimischen Fans an. Weil Horn in der Folge wenig zusetzen konnte, war der Mistelbacher Heimsieg eingetütet. Vladisavljevic war geknickt: „In der ersten Halbzeit waren Chancen auf beiden Seiten da, da haben wir es leider verabsäumt, ein Tor zu machen. Mit dem 1:0 haben sie uns den Wind aus den Segeln genommen. Aktuell haben wir ein bisschen Problem mit dem Toreschießen.“

Statistik:

Mistelbach - Horn Amateure 2:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (46.) Kautz, 2:0 (65.) Bauer.

Gelbe Karten: Kautz (27. Foul), Neumann (67. Unsportlichkeit); Kiris (37. Unsportlichkeit), Petuely (34. Unsportlichkeit), Vladisavljevic (23. Kritik).

Mistelbach: Rickl; Kautz, Bernhard (78. Hager), Tok, Aichinger (61. Berger), Maslowski, Augustin, Bauer (78. Mistura), Iberdemaj (61. Neumann), Stuchetz, Graf.

Horn Amateure: Maurer; Wakilzadeh (85. Tödling), Huschka, Uchimura, Hinterleitner (85. Tarko), Stojak, Hot (74. Mendelski), Ikekpolor, Kiris (74. Alili), Eidher (85. Baumann), Petuely.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Gheorghe Adrian Enachi.