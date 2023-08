Mistelbach muss sich mit Remis begnügen

Mistelbach - Langenlebarn 1:1. Schon in der Anfangsphase der Partie hatte Albert Kautz eine dicke Möglichkeit auf die Führung, im fehlten bei einer Hereingabe von Tomas Tok nur Zentimeter. Auch Marcel Bauer brachte die Kugel zunächst nicht im Tor unter, nach einem Tok-Pass wartete der Flügelspieler zu lange mit dem Abschluss und schoss seinen Gegenspieler schließlich an.

in Minute 15 machten es die Protagonisten besser. Kautz leitete einen Ball mit dem ersten Kontakt auf Bauer weiter, der alleine vor Langenlebarn-Goalie Adnan Arnautovic cool blieb.

Eine Standardsituation brachte den Ausgleich

Die Gäste zeigte sich aber wenig beeindruckt und schlugen nur zwölf Minuten später zurück. Ein Freistoß von der Seite wurde am langen Fünfereck noch einmal mustergültig aufgeköpft, Gregor Waiss hatte in der Mitte keine Mühe mehr, auf 1:1 zu stellen. Auf der Gegenseite setzte Thomas Augustin einen Corner per Kopf frei vorm Tor drüber.

Nach der Pause zeigten sich die Heimischen nicht mehr so druckvoll wie noch vor der Seitenwechsel, Langenlebarn stand kompakt und lauerte auf Konter. Richtig gefährlich wurden aber auch die Gäste nicht, außer nach einem Freistoß. Den parierte FCM-Goalie Richard Rickl stark, auch beim Nachschuss war er da und verhinderte so den Rückstand.

In der Offensive fehlte Leon Aichinger bei einem Stangler einmal nicht viel, ganz so gefährlich wie noch in den ersten 45 Minuten waren die Mannen von Trainer Alfred Rötzer aber nicht. Der resümierte nach dem Schlusspfiff: „Wir haben in der ersten Halbzeit schon sehr viele, sehr gute Chancen liegen gelassen. Wir hätten zur Pause führen müssen. Für uns zwei verlorene Punkte, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben alles reingehaut.“

Statistik:

Mistelbach - Langenlebarn 1:1 (1:1).

Torfolge: 1:0 (15.) Bauer, 1:1 (27.) Waiss.

Gelbe Karten: Aichinger (68. Foul), Augustin (51. Foul); Buchinger (90. Foul), Gugganig (77. Unsportlichkeit), Bauer (73. Foul).

Mistelbach: Rickl; Neumann, Augustin, Maslowski, Graf, Stuchetz, Tok, Kautz, Marcel Bauer, Aichinger (70. Berger), Mistura.

Langenlebarn: Arnautovic; Osmani (57. Eder), Gugganig, Buchinger, Grill, Slama, Waiss (67. Matthias Bauer), Horaczek, Benjamin Duty, Christopher Duty, Noitzmüller (70. Stickler).

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Jakob Hochgatterer.